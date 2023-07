El presidente de Colega Torremolinos denuncia amenazas de muerte ante la Policía Nacional

El presidente de la asociación Colega Torremolinos -una organización que lucha por los derechos del colectivo LGTBI- ha denunciado amenazas de muerte ante la Policía Nacional. Santiago Rubio fue amenazado a través de Facebook por un individuo al que reprobó por un comentario homófobo.

Según denunció este lunes la asociación, todo comenzó cuando un usuario escribió un mensaje en la web de Amnistía Internacional que -haciendo referencia al Día de Orgullo LGTBI+- decía "para cuándo el orgullo hetero, un país católico y hoy es el día mundial de los moñas, una pandemia peor que el coronavirus". Un voluntario de la asociación de la organización le contestó: "a ver si te vas a contagiar".Pero Rubio -que lleva varias décadas luchando por los derechos del colectivo LGTBI+ en la provincia de Málaga- le escribió un mensaje privado a través de Facebook indicándole: “Esto es un delito de odio y le voy a comunicar lo que haces a tu empresa, policía y Mossos d’escuadra". El hombre es un varón que trabaja en el aeropuerto de Barcelona. La contestación fue "bastante agresiva e intimidatoria", destaca Colega. "Lo único que te voy a decir es que ya tengo tu nombre y dirección. No juegues con el peor fuego. Créeme. Amenazarme es lo peor que podías haber hecho. No acepto las amenazas de nadie. Amenazarme créeme mi madre te puede costar muy caro, hasta puedes encontrarme mañana delante de tu puerta, te lo estas jugando”, amenazó a Rubio. El presidente de Colega Torremolinos recibió este mensaje el 2 de julio pasado sobre las 23:15. Al día siguiente denunció a la Policía Nacional lo ocurrido. La asociación torremolinense aseguró que los discursos de odio por redes sociales a personas del colectivo LGTBI+ van en aumento y que en la mayoría de casos los agresores hacen uso de un lenguaje muy agresivo que en muchas ocasiones constituyen un delito de odio. Según apuntó la organización, su presidente -que en esta ocasión teme por su integridad y la de su familia- "no va a permitir que personas así salgan impunes". Además, Colega Torremolinos dejó claro que seguirá luchando "para que al colectivo LGTBI+ se le respete" y actuando "en contra del odio".

Por su parte, la Federación Andalucía Diversidad LGBT, de la que forma parte Colega Torremolinos, a que todas personas del colectivo que reciban, amenazas, intimidaciones, agresiones y constantes discursos de odio denuncien. "El odio y los delitos de odio al colectivo LGBTI han aumentado este año pasado y siguen aumentando, ya que se está institucionalizando esos discursos que creíamos que eran ya una minoría residual", afirmó el presidente de la entidad andaluza, Antonio Ferre.