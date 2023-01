Prisión sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su madre en El Molinillo

El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga, en funciones de guardia, ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por, presuntamente, matar a su madre, de 60 años, en el interior de su casa en el barrio malagueño de El Molinillo.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes precisan que el hombre de 39 años, que se ha acogido a su derecho a no declarar, está siendo investigado, de forma preliminar, por un delito de homicidio.

La causa la instruirá el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga, el que se encontraba de guardia el pasado domingo cuando se produjeron los hechos.Fue otra hija de la víctima la que encontró el cuerpo sin vida de su madre en el sofá, presentando signos de violencia, despues de que su hermano la hubiese llamado por teléfono para contarle que le había pegado una paliza. "No te asustes, pero anoche le pegué a mamá", le dijo.

Cuando la hermana llegó a la vivienda, sobre las 09:30 horas, se encontró a la madre estirada en el sofá llena de golpes y el hermano le dijo que no llamara a ningún médico porque se "iba a buscar problemas".

La hija pidió entonces ayuda a los vecinos, que fueron los que dieron aviso a los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer, que presentaba signos de violencia, por lo que alertaron de lo sucedido a la Policía Nacional.

Según los vecinos las peleas eran frecuentes y esa misma madrugada escucharon una fuerte discusión entre la mujer y su hijo, que al parecer tiene problemas de adicciones. "Las peleas eran continuas, un día sí y otro también, de día, de noche o por la tarde, no había hora. Siempre peleaban", explicó una amiga de la víctima. Los vecinos también relataron que a las 06:00 horas de ese día, cuando supuestamente ya había acabado con la vida de su madre, el hombre bajó al bar "a tomarse una cerveza".

Antecedentes por violencia machista

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, confirmó que el detenido "tenía un historial conflictivo por hechos violentos", y denuncias previas por violencia de género. "Ya había tenido problemas con sus parejas anteriores y había tenido denuncias de ellas" registradas en el sistema VioGén, pero ninguna activa en la fecha en que se produjeron los hechos.

Sin embargo, la madre no había interpuesto ninguna denuncia al respecto, "aunque había episodios violentos con ella", ha asegurado. "La madre intentaba protegerlo, ayudarlo, pero desgraciadamente no solo no ha podido, sino que ha acabado con su vida", lamentó el subdelegado.