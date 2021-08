El proyecto de oficinas en la esquina de oro del puerto de Málaga sale adelante por fin

A la tercera va la vencida. Después de no estar presente durante la primera votación en junio y votar en contra en la segunda en julio, Juan Cassá ha desbloqueado el proyecto de oficinas en la esquina de oro del puerto de Málaga ya en agosto con su abstención. Se ha conseguido dar luz verde al proyecto gracias al voto de calidad del presidente de la comisión, el concejal de Urbanismo, Raúl López, en segunda votación.

En el Pleno posteriormente celebrado, el proyecto ha salido adelante con 15 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Gracias a los votos a favor del grupo popular y el de la concejal de Ciudadanos, Noelia Losada. De esta manera no ha sido necesario repetir la votación.

Durante la comisión de Urbanismo, el concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo, ha pedido al equipo de gobierno que "trate de seducir y convencer" a su bancada dado que "este equipo de gobierno tiene una falta importante de estabilidad". A esto, Raúl López ha respondido que van a "intentar seducirles siempre que no cambien del sí al no y del no al sí". A esto ha añadido que el equipo de gobierno se queda "con quien hasta ahora a dado estabilidad a Málaga".

En el Pleno, el punto que ha causado mayor debate es el de la propia esquina de oro entre los muelles 1 y 2. En su intervención, Raúl López ha destacado que la aprobación "supone un impulso a varios sectores en la ciudad". Sobre las oficinas, López se ha congratulado de que a partir de ahora podrá dar cabida a una empresa "de reconocido prestigio y de carácter tecnológico o de cualquier otro que desee instalarse en uno de los sitios más privilegiados de la ciudad".

La concejala Ciudadanos, Noelia Losada, ha roto una lanza a favor de que las administraciones "ayudemos a que las empresas se instalen en Málaga, decisiones como las que tomamos hoy son cruciales para la economía". A esto ha añadido que faltan oficinas y espacios en la ciudad.

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha mantenido la oposición de los socialistas y ha resaltado que "si estamos en un pleno en agosto es porque no hay acuerdo ni consenso porque no se busca". En su turno de palabra ha explicado que el partido socialista cree que se debe buscar un modelo de ciudad y "no ir soltando oficinitas en distintos puntos de la ciudad sin crear un espacio central donde se puedan generar unas comunicaciones adecuadas".

Remedios Ramos, como portavoz de Adelante Málaga, se ha mostrado contraria a la construcción de oficinas abogando que en ese espacio "se podría fomentar la cultura con una ampliación del Pompidou o darle un uso para potenciar los verdiales o el flamenco". A esto ha añadido que ya hay "bastantes oficinas previstas en Málaga".

El proyecto sale adelante después de que, en junio, Juan Cassá llegase a la votación una vez producida esta. Esto supuso que el equipo de gobierno quedase en minoría frente a la oposición. Ya en julio, el voto del edil no adscrito fue directamente negativo, en consonancia con los del PSOE y Adelante Málaga. Tras este voto negativo el alcalde de Málaga dijo que se reuniría con Cassá ya que este "espera una explicación mía". Una vez producida la reunión y celebrados comisión de Urbanismo y Pleno en agosto, el proyecto del alcalde se ha aprobado.

En este pleno, además, se ha votado a favor del estudio detalle de Intelhorce industrial, que supondrá la creación de más de 56.000 metros cuadrados de techo logístico para la capital (13 votos a favor y las dos abstenciones de Adelante Málaga) y del proyecto de ampliación de Plaza Mayor con más zonas de ocio y un nuevo vial de acceso desde la A-7 (8 votos a favor, el equipo de Gobierno y Cassá y 7 abstenciones del PSOE y Adelante Málaga). En el pleno se han vuelto a dar las mayorías a favor del equipo de gobierno.