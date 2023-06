La responsable del cribado neonatal de Andalucía oriental, restituida en el equipo de Metabolopatías

Después de ser llevada por la anterior dirección de su hospital ante la Fiscalía y apartada de su trabajo habitual durante nueve meses con el argumento de "reestructuración del equipo", finalmente la que fuera encargada del cribado neonatal en Andalucía oriental ha vuelto al Laboratorio de Metabolopatías del Regional. Desde octubre del año pasado, Raquel Yahyaoui, trabajaba en el Laboratorio de Urgencias, a donde fue enviada por esos supuestos "cambios organizativos". Este miércoles, ha sido restituida a su equipo, en el área que ella creó e impulsó dentro del centro sanitario y que es la que se encarga, entre otras cosas, de la prueba del talón con la que se diagnostican de forma precoz muchas patologías metabólicas que causan enfermedades raras y graves.

"He vuelto a mi puesto. Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado", ha dicho la especialista a través de las redes sociales. Regresa, aunque no de encargada, como estaba anteriormente de hecho (no con nombramiento), sino como un miembro más del equipo. Compañeros de trabajo que prefirieron mantener el anonimato apuntaron: "Estamos muy contentos con su restitución porque se hace justicia con una profesional que fue apartada de forma injusta de sus funciones".

Por su parte, el centro sanitario confirmó que "la doctora Raquel Yahyaoui se reincorpora al Laboratorio de Metabolopatías del Hospital Regional Universitario de Málaga", ubicado en el Materno Infantil. La decisión de su reincorporación a este área fue adoptada por la dirección gerencia tras varias reuniones mantenidas con diferentes profesionales, entre otros la propia afectada. En un escueto comunicado, el hospital confirmó la restitución y agradeció "a todos los profesionales de la unidad su esfuerzo y trabajo, tanto a nivel asistencial como clínico e investigador, compromiso que contribuye a que la unidad de Metabolopatías del complejo sea excelente tanto en prestigio como en calidad".

La anterior dirección del Regional llevó a Yahyaoui y a la neuropediatra Rocío Calvo ante la Fiscalía por supuestas "irregularidades" en el caso de un bebé que nació con una enfermedad neurodegenerativa muy grave, al que se aplicó una terapia innovadora que ha sido el fármaco más caro utilizado nunca por el SAS (1,95 millones de euros). Yahyaoui diagnosticó de forma precoz la patología y Calvo, que atendía al niño, fue la facultativa que pidió la autorización para poder aplicar el tratamiento. Pese a que el bebé evolucionó bien -y continúa con buen estado de salud- ambas se vieron inmersas en un procedimiento judicial. No obstante, a mediados de marzo, la Fiscalía archivó la denuncia del hospital contra las dos profesionales al entender que no habían incurrido en ningún ilícito penal.

Tras este carpetazo del Ministerio público, a mediados de abril, 50 pediatras del Materno pidieron a la destitución del director médico del hospital, Víctor Navas, por su gestión de este asunto y la restitución de Yahyaoui. Navas dimitió una semana después argumentando "motivos personales". La anterior gerente, María del Mar Vázquez, quien llevó a ambas profesionales ante la Fiscalía, ya había renunciado unos meses antes esgrimiendo las mismas razones. Durante el tiempo transcurrido desde octubre del año pasado, Yahyaoui obtuvo el respaldo público de médicos jubilados del hospital, asociaciones de pacientes de enfermedades raras, investigadores y personalidades científicas. Incluso llegó a haber concentraciones ante el Materno para pedir su vuelta. A diferencia de Yahyaoui, que fue apartada de sus funciones habituales y trasladada del Laboratorio de Metabolopatías al de Urgencias, Calvo -apoyada por sus superiores- pudo continuar con su trabajo de siempre. La nueva dirección, que tomó el relevo en pleno conflicto, finalmente ha decidido la restitución de Yahyaoui a su área.