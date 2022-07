El resultado de los análisis de aguas de Sacaba se conocerá este viernes

Se cumplen cuatro días desde que la rotura de una tubería anegó la barriada de Sacaba de aguas fecales. Los vertidos llegaron al agua y la Consejería informó de que estos podrían “afectar la calidad sanitaria del mar”, por lo que el Consistorio de la capital malagueña decidió prohibir el baño en este espacio temporalmente hasta obtener el resultado del análisis microbiológico. 48 horas son las que tardarían. Si bien, se han demorado y hasta este viernes no se conocerá si el agua está contaminada, según han informado las fuentes consultadas por este periódico.

Aunque el Ayuntamiento ha insistido estos días en que se trata de una medida preventiva, ya que los estudios llevados a cabo por Emasa no señalan indicios de contaminación, las mismas fuentes han asegurado a Málaga Hoy que este viernes la bandera roja seguirá ondeando en Sacaba, no permitiéndose de momento el baño. Si bien, también apuntan que esta restricción no se prolongará demasiados días.

La jornada de este jueves, la empresa constructora causante del accidente ha continuado ejecutando trabajos en la zona bajo la supervisión de Emasa, según ha compartido la Empresa Municipal de Aguas en sus redes sociales.

Os adelantamos que la constructora sigue ejecutando trabajos en la zona bajo la supervisión de nuestros técnicos. Seguiremos informando.(En la imagen podéis ver cómo se encuentra ahora mismo) pic.twitter.com/qB9fVnXLnX — EMASA (@EMASAMalaga) July 7, 2022

Algunos vecinos de la zona siguen afectados, ya que sus vehículos quedaron inservibles tras inundarse de aguas fecales, y a la espera de que la compañía aseguradora les ofrezca una solución. Estos residentes en Sacaba también señalan que el olor este jueves continúa siendo “espantoso”. Aunque ya se han retirado los vertidos, comienzan ahora las labores de desinefección para retirar el hedor.