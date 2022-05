El silencio administrativo de Cultura da vía libre a la torre del puerto de Málaga

Se amaina la tormenta en torno a la torre del puerto de Málaga. Después de que el Ministerio de Cultura pusiera en duda la afección que la torre del puerto pudiese suponer en el Bien de Interés Cultural (BIC) de La Farola, el silencio administrativo ante la reclamación por parte del Ayuntamiento de Málaga de si la incoación de esta protección sobre el faro del Puerto de Málaga afecta a la modificación urbanística necesaria para que se construya el hotel de lujo da vía libre al mismo.

Este requerimiento por parte del Ayuntamiento de Málaga se envió en febrero y Cultura tenía un mes para responder legalmente. Esa misma petición de información se hizo a la vez a la Junta de Andalucía, que tenía tres meses de plazo para responder, que acaban este miércoles. Por los movimientos anteriores, no parece que el ente regional vaya a poner traba alguna a la modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga, por el que el dique de Levante podrá albergar el uso hotelero que permita levantar una torre rascacielos de 116 plantas.

El Ministerio de Cultura y Deporte "no ha previsto redactar ningún informe puesto que la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto en sí mismo no supone una afección directa para La Farola, siempre que no dañe los valores históricos, artísticos y/o técnicos del bien", como adelanta El Español de Málaga.

Esta consulta es la misma que se hizo respecto a la rehabilitación de la Casa de Botes por parte de Urbanismo, en cuyo caso el Ministerio de Cultura sí respondió al Ayuntamiento de Málaga asegurando que los trabajos no afectaban a la incoación del BIC de La Farola, pero dejando la duda –ahora resuelta– de si lo hacía el proyecto del hotel de lujo.

Ahora, el Ayuntamiento de Málaga esperará "unos días prudenciales" para retomar la tramitación del Plan Especial del Puerto, "después de verificar los registros de entrada daré continuidad al expediente", ha confirmado Raúl López Maldonado, concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio a este periódico.

A partir de ese momento, el trámite debe pasar por la Comisión de Urbanismo y por el Pleno del Ayuntamiento, si bien no será posible que lo haga este mes y deberá esperar a junio o julio, según la premura con la que se gestione el expediente. Entonces será la Autoridad Portuaria la que se haga cargo de las gestiones, que deberán contar con la aprobación del Consejo de Ministros en última instancia para que se de luz verde a la construcción del rascacielos en el dique de Levante del Puerto de Málaga.

López Maldonado ha manifestado que esta tramitación no se trata de otra cosa que de "dar seguridad jurídica a los inversores, lo que no vale es ir lanzando órdagos cada cinco minutos", en referencia a las distintas trabas que se han puesto a la tramitación del Plan Especial del Puerto.

"Málaga, Andalucía y España no pueden ser un cachondeo entre administraciones, si cumple la norma habrá que aprobarlo, yo tengo la obligación de tramitar un expediente con la seguridad jurídica si cumple con la legalidad, por eso hay gente que viene a Málaga en vez de a Barcelona, que no le da seguridad jurídica", ha abundado el concejal de Urbanismo, que se ha mostrado satisfecho con que le expediente continúe su trámite.