El 89% de los socialistas malagueños respaldan el acuerdo de Gobierno de Sánchez

Prácticamente nueve de cada diez militantes socialistas en Málaga dijeron sí a los acuerdos de gobierno puestos encima de la mesa por Pedro Sánchez en la consulta de este pasado fin de semana. Según los datos del propio partido, prácticamente un 89% de los censados que ejercieron su voto presencialmente en Málaga respondieron sí a la pregunta: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?".

Este dato, según apuntan desde el partido, no tiene en cuenta el voto on line y por correo, ya que se suma a la media federal. El voto a distancia, sin embargo, "debe ser parecido teniendo en cuenta que los datos andaluces son similares si no superiores", apuntan desde la sede del PSOE en Málaga.

Dani Pérez, secretario general de los socialistas en Málaga, ha apuntado este lunes que en torno a un 65% del total de afiliados llamados a votar ejercieron su derecho en la provincia, lo que supone que lo habrían hecho unos 3.500 de los 6.000 militantes con los que cuenta el partido del puño y la rosa en Málaga. Esto es un porcentaje similar al del resto de España, si bien el desvío, aunque de poco más de un punto porcentual, se da en cuanto a las respuestas afirmativas, que son mayores en la provincia que en el conjunto del país.

Mitin de Pedro Sánchez el sábado

Este sábado a las 11:00 Pedro Sánchez estará en Málaga dando un mitin en un congreso organizado para reunir a los socialistas europeos. El encuentro, organizado por el PES en colaboración con el PSOE, reunirá en España a primeros ministros, jefes de estado, líderes, activistas y militantes de la familia socialista procedentes de toda Europa.

Volverá Sánchez a Málaga después de que este verano acudiese a un mitin un día más tarde de dejarse ver en Mijas con Josele González, la última gran Alcaldía socialista que resistía en la provincia y que perdieron la semana pasada tras una moción de censura.

Durante el congreso, adoptarán también una resolución sobre los aspectos clave para esta familia política y elegirán a su nueva cúpula directiva. El propio Sánchez, cuando se anunció la fecha, se mostró satisfecho por la celebración del congreso en España y señaló que es "crucial" para presentar sus prioridades de cara a las europeas del año que viene que son "fundamentales para establecer de forma clara qué Europa queremos para el futuro".