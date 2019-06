Torremolinos, epicentro del orgullo gay

Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. La bandera multicolor, la misma que el viernes podía verse por todas las calles de Torremolinos, es más que un simple filtro de Instagram, es un símbolo de lucha y de visibilidad del colectivo LGTBI. Precisamente, la ciudad rememora estos días el medio siglo de los disturbios de Stonewall, que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de igualdad, diversidad, respeto y convivencia en valores cívicos de los colectivos gay, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales.

"50 años siendo visibles"

“El lema del orgullo de este año es 50 años siendo visibles, y es que se cumplen 50 años desde que se organizase el primer movimiento reivindicativo del colectivo LGTBI en Stonewall, Nueva York. 50 años desde que un grupo de homosexuales, drag queens, queers, prostitutos, jóvenes sin techo, se movilizasen y dijeran basta a la persecución sistemática de la comunidad LGTBI por parte del gobierno”, recordó Víctor Gutiérrez, jugador olímpico de waterpolo y primer deportista gay de una selección que visibiliza su homosexualidad en España, durante el pregón de inicio oficial del Pride de Torremolinos del pasado jueves.

Aunque hace una semana que la localidad dio el pistoletazo de salida a la semana del Orgullo Gay, evento que ha vuelto a posicionar a Torremolinos en el mapa internacional LGTBI, este sábado vivió su día grande con el tradicional desfile de carrozas más ambicioso en lo que va de fecha. Un total de diez carrozas participaron en el evento, cuatro más que en la pasada edición, la mayoría de ellas apadrinadas por negocios de la localidad y también procedentes de la capital malagueña, lo que se tradujo en cerca de mil personas sobre ruedas para recordar que en Torremolinos caben todos, sea cual sea su condición.

Destacó el ambiente lúdico festivo de la jornada, que pese al calor arrancó pasadas las 17:00 de la tarde, aunque no faltaron pistolas de agua para mitigar el calor. Desde las carrozas, trailers equipados con equipos de música, los participantes agitaban la bandera multicolor, saludaban, bailaban y, en definitiva, daban la cara por la visibilidad del colectivo. Una lucha que, en palabras de Gutiérrez, “aún no ha terminado”.

“Hay muchos que dicen que ya está todo conseguido, que nuestra lucha no tiene sentido, que está obsoleta. ¿Vosotros creéis que ya lo hemos conseguido todo?”, manifestó, tras lo que añadió que “todos estos derechos y libertades, si no se cuidan y se protegen, si no se siguen defendiendo, igual que llegaron, se irán. Vienen tiempos en los que no podemos relajarnos”.

"Todos estos derechos, si no se siguen defendiendo, igual que llegaron, se irán”

Otra de las novedades que presentó la cabalgata y el desfile fue el cambio de recorrido y la ampliación del itinerario. Tras salir desde el Ayuntamiento, pasó por la avenida Rafael Quintana, calle Europa, avenidas Isabel Manoja y Los Manantiales, para seguir por las calles Río Bergante, Río Aranda, Hoyo, Marqués de Salamanca, Río Cuñales, Las Mercedes, Casablanca y finalizar en la calle Danza Invisible.

El desfile se cerró en la plaza de La Nogalera con la lectura del manifiesto a cargo de Sergio Padial, profesor que ha trabajado para fomentar el respeto sobre la diversidad familiar, otro de los temas principales de esta edición del Orgullo: la reivindicación de la diversidad en el ámbito familiar y los entornos familiares del colectivo LGTBI.

Por la noche fue el turno de dos grupos míticos españoles y que durante años han mostrado su apoyo al colectivo LGTBI: OBK y Loco Mía. Junto a ellos también actuaron las drags Satin, Afrodisiak y Alma, la DJ Sofía Cristo, abiertamente lesbiana, Sonia Madoc, Lara Sajén y Lizzy Drip.

Asimismo, añadió que “la realidad cotidiana de estas familias, de estos menores, indica que cuando se intentan reivindicar los mismos derechos y las mismas oportunidades que tiene el resto de la población comienzan los problemas”.

“A pesar de que en Andalucía contamos con una ley que, por primera vez en el territorio nacional define, contempla y protege a las familias homoparentales, los derechos legales aún no se han traducido en derechos reales en la vida cotidiana”, continuó.

El broche de oro al Pride 2019 de Torremolinos tendrá lugar hoy con una Beach Party en la playa del Bajondillo. El culmen será la actuación de Kate Ryan.