Más de la mitad de los tumores se pueden prevenir con hábitos saludables

El próximo domingo es el Día Mundial contra el Cáncer y los oncólogos lanzan un mensaje positivo: la tasa de curación se ha duplicado en las últimas cuatro décadas. En otras palabras, la mortalidad ha caído a la mitad. Pero, por otra parte, los nuevos casos siguen aumentando. Por eso, el jefe de Oncología Médica de los hospitales Clínico y Regional, Emilio Alba, apunta que los datos son a la vez "preocupantes y esperanzadores".

Lo primero, porque la incidencia sigue incrementándose lentamente y seguirá la tendencia al alza, según la previsión de los especialistas. Lo segundo, porque "la tasa de curación se dobla". Según explicó el facultativo, el aumento de nuevos casos obedece sobre todo al envejecimiento de la población. "La incidencia aumenta fundamentalmente porque nos hacemos más mayores", comentó en el acto que con motivo del Día Mundial contra el Cáncer ha tenido lugar en el Hospital Clínico.

La mortalidad varía según los tumores. Es más elevada en los cánceres de pulmón, colorrectal y de páncreas. Otros como los de mama y próstata, aunque tienen mayor incidencia, presentan menor mortalidad. En la actualidad, de forma general, la supervivencia ronda el 60%. El reto de la Unión Europea es elevar ese porcentaje al 70% en el año 2030.

Para lograr ese objetivo, las claves son la prevención con hábitos de vida saludable, el diagnóstico precoz y la investigación. Alba ha advertido que casi dos tercios de los tumores se pueden prevenir con hábitos saludables. "La prevención está en manos de la población", insistió. No fumar, no tener sobrepeso, llevar una alimentación sana, no exponerse a los rayos ultravioleta del sol y no excederse con el alcohol son los consejos básicos. Ese ha sido el llamamiento del oncólogo a los ciudadanos en general.

Pero también ha lanzado un mensaje a las autoridades: que siempre haya agilidad en los diagnósticos y se pongan los recursos asistenciales necesarios y que se invierta en investigación. Recordó que si no se invierte en investigación, no se avanza en la lucha contra el cáncer. "España invierte menos que la media europea. Y eso no es una sensación, es un hecho", lamentó. Por ello, comentó que incrementarla es "una asignatura pendiente". Opinó que como la falta de inversión en este campo "no tiene coste electoral, a los políticos no les preocupa mucho".

Aumentan los tumores colorrectales en menores de 50 años

Pese al mensaje positivo que los especialistas lanzan en la lucha contra el cáncer, un análisis sobre más de 40.000 pacientes con tumores digestivos refleja un incremento más alto de la incidencia colorrectal por debajo de los 50 años que por encima. "La tasa de aumento anual por debajo de los 50 crece más que por encima de esa edad", apuntó Alba.

De momento, los oncólogos no tienen certezas de las causas. Sólo barajan hipótesis. Y estas son el tipo de nutrición y alteraciones de la microbiota intestinal debido a los antibióticos.

El cáncer es "una enfermedad muy frecuente y complicada, con una gran repercusión física y emocional para los pacientes y sus familias", recordó el oncólogo. Es la primera causa de muerte en varones en España y la segunda, en mujeres. En todo el país, la estimación es que en 2024 se diagnostiquen 286.000 nuevos casos. "Es más que si toda la población de Marbella enfermara" de cáncer, ejemplificó el facultativo. En cuanto a Málaga, la previsión es que se diagnostiquen entre 10.000 y 11.000 nuevos casos.

Necesidad de un registro nacional sobre el cáncer

Al hilo del día que se conmemora el domingo, Alba volvió a reivindicar la creación de un registro nacional sobre de tumores. En la actualidad, hay diferentes herramientas, pero que en realidad hacen estimaciones de casos. Un registro sería más certero a la hora de conocer la realidad oncológica. "Y no hay un buen tratamiento sin un buen diagnóstico", advirtió el oncólogo. Destacó que un registro con datos fidedignos ayudaría a tomar decisiones más acertadas tanto para prevención, cribados y asistencia.

Alba también avanzó que uno de los objetivos asistenciales es que en el futuro, en torno al 90% de los pacientes se traten en centros de cáncer, específicos y multidisciplinares. Aseguró que en España, los tratamientos son muy buenos. Pero indicó que hay que avanzar hacia su "homogeneización" a nivel europeo y hacia esos "cancer centers" de alta cualificación.

En el acto organizado este viernes en el Clínico, asistieron, además de los profesionales de las diferentes áreas que participan en el tratamiento de la enfermedad, distintas organizaciones que trabajan los esos enfermos, como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Un Sí por la Vida Unidos contra el Cáncer, ASAMMA, Fundación FMAEC, y Fundación Olivares. El gerente del hospital, Jesús Fernández, destacó la "simbiosis" entre esas instituciones y el centro sanitario en la lucha contra la patología y el apoyo a los pacientes.

Por su parte, Antonio Pérez Rielo, miembro del comité científico de la AECC, destacó la labor de esta organización tanto en prevención como en tratamiento. La AECC da de forma gratuita a los enfermos desde terapia ocupacional, rehabilitación y ayuda psicológica hasta asesoramiento laboral. También trabaja para impulsar la investigación, facilita pisos para que los familiares que tienen que desplazarse de fuera de las ciudades tengan donde permanecer mientras sus seres queridos están hospitalizados e incluso apoya con ayudas para alquiler o alimentos a aquellas personas que atraviesan procesos oncológicos y se quedan en una situación de vulnerabilidad.