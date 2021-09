El verano acaba con seis muertos en las carreteras malagueñas y más siniestralidad

Seis personas han perdido la vida en las carreteras malagueñas este verano, una más respecto al solsticio anterior. Cuatro de los siniestros mortales se produjeron en vías de alta velocidad –autovía o autopista. La mitad de los fallecidos eran motoristas. Así lo ponen de relieve las cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT) divulgadas ayer por la Subdelegación del Gobierno, en su informe sobre la Operación Especial de final de agosto. “Este verano ha sido distinto a otros, con mucha intensidad circulatoria todos los días. Ha habido atascos continuos con muchos movimientos dentro de la provincia, además de alcances por no guardar la distancia de seguridad como consecuencia de las distracciones”, explican fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, que destacan el uso del móvil que aún se hace al volante y el llamado efecto mirón por accidentes en el sentido contrario, lo que provoca más retenciones.

En total, han sido 186 los siniestros registrados en julio y agosto frente a los 137 del mismo periodo de 2020. Uno de los accidentes se cobró la vida de un ciclista de 40 años que fue atropellado en Fuengirola tras una colisión con tres turismos. El conductor de uno de ellos, un francés de 20, ingresó en prisión y está investigado por los delitos de homicidio imprudente y contra la salud pública.

El suceso ocurrió en el Paseo Marítimo Rey de España. El presunto responsable conducía un vehículo de alta gama y gran cilindrada con matrícula polaca. Dio negativo en las pruebas de alcoholemia a las que le sometió la Policía Local, que lo detuvo poco después de los hechos. Las primeras investigaciones apuntaban a que superó “ampliamente” la velocidad máxima permitida en la vía, fijada en 30 kilómetros por hora y que es de uso compartido para bicicletas.

Hubo 63 siniestros con motocicletas involucradas y 13 hospitalizados

La mitad de las muertes de este verano en las carreteras malagueñas se produjeron en accidentes por colisión de vehículos en marcha, relacionados con factores como la distracción y velocidad inadecuada. El 83 por ciento de los decesos se asocian a colectivos vulnerables, es decir, tres de los muertos eran motoristas y, dos, peatones.

Todos los ocupantes, con el cinturón de seguridad abrochado

Desde la DGT también indicaron que todos los ocupantes que perdieron la vida en las carreteras llevaban el cinturón de seguridad abrochado. “En la autovía ya resulta raro detectar a un conductor sin cinturón. Solo se ha comprobado que no lo llevaban ocupantes de vehículos antiguos que no tienen avisadores acústicos, en las proximidades de los pueblos o bien en viajes cortos”, precisan agentes que han formado parte del dispositivo. Sin embargo, el 50 por ciento de las personas que murieron cuando cruzaban la calzada a pie no hacía uso de ningún elemento de seguridad.

Casi 4 millones de desplazamientos

Un total de 63 de los 186 accidentes atendidos en la provincia estaban involucradas motocicletas. Hubo 13 heridos que tuvieron que ser hospitalizados y otros 42 cuyo estado no revestía gravedad. El balance del dispositivo de la DGT también refleja un incremento de los desplazamientos de largo recorrido. Han sido 3.966.261 los movimientos registrados, un 4,7% más respecto al verano del Covid, con valores similares en 2019, previo a la pandemia.

Para dar cobertura a los movimientos, la Dirección General de Tráfico ha contado con la “máxima disponibilidad de sus medios humanos” (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras en que han previsto desplazamientos de vehículos.

Además, se han desarrollado diferentes misiones de regulación y vigilancia con medios aéreos, contando para ello en la provincia con un helicóptero y dos drones para la regulación y ordenación del tráfico.