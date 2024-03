Afición del Málaga: Expulsados en El Palmar, Fan Zone y 120 aniversario

El director general del Málaga, Kike Pérez, habló acerca de los incidentes ocurridos en el partido contra el Atlético Sanluqueño, cuando se desalojó a aficionados blanquiazules de El Palmar: "Llamé personalmente al Atlético Sanluqueño. Estaba en el partido y tampoco sabes bien lo que ha pasado. Después nos volvimos para Málaga. Viendo un poco lo que había pasado llamé al club y estaban esperando el acta de su coordinador de seguridad de la Policía Nacional que la iban a enviar y miraremos para saber realmente qué pasó. Nos hemos informado, pero a ver qué dice el acta. La policía es la autoridad competente en El Palmar y diga realmente por qué levantaron el acto".

También se especuló sobre la posibilidad de instaurar una Fan Zone en las inmediaciones del estadio de La Rosaleda como medida paralela a las previas en La Roca. "Nos ofrecimos como colaboradores. La Fan Zone es en la vía pública y sólo podemos ser colaboradores. Hemos tendido la mano como club, con nuestros proveedores, pero esa acción no vino desde el club, depende del distrito del Ayuntamiento y no sé en qué estado se encuentra", dijo el vitoriano.

Sobre los planes para el 120 aniversario del primer partido de fútbol en Málaga, desveló: "Para nosotros es hoy un día muy bonito y emotivo para el club, con una historia preciosa detrás. La semana que viene haremos una convocatoria y explicaremos todas las novedades, hay muchas y seguro que será una semana preciosa para todo el malaguismo, para seguir haciendo marca".

Quejas en Sanlúcar

Fue un fin de semana con buen ambiente malaguista en Sanlúcar, una fiesta del fútbol de barro con gran recibimiento por parte del club gaditano, que decía que la visita de los aficionados malaguista había dejado en la ciudad un beneficio de 250.000 euros. Pero durante el partido no pudo ser completo, no sólo por el resultado (0-0), sino porque seguidores del conjunto malagueño no pudieron ver completo el partido. Durante el duelo, varios de ellos fueron sacados por "alterar el orden público" según se les comunicó.

El Frente Bokerón, que llegó con varias decenas de miembros a Sanlúcar, explicaba su queja. "Lamentamos informar de que no pudimos animar al Málaga CF como deseábamos. Desde tempranas horas, la actitud policial fue provocadora y amenazante, imponiendo multas sin justificación alguna. Al intentar ingresar al estadio, se nos impidió llevar incluso una pancarta, mientras éramos constantemente hostigados. Ante esta situación, y viendo que seríamos multados injustamente, decidimos retirarnos del estadio, privándonos así de poder animar al equipo", señalaba el grupo de animación en un comunicado: "Una vez fuera del recinto, la situación no mejoró, pues fuimos perseguidos y continuaron las provocaciones por parte de las autoridades. Esperamos que el resto de los aficionados malaguistas hayan podido disfrutar del partido sin contratiempos".

No se registraron incidentes, pero las fuerzas de seguridad estuvieron pendientes de la afición malaguista, que podía pasear sin problemas por la ciudad y degustar la gastronomía local en las horas previas al partido con tranquilidad.