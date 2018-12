Al-Thani vuelve a casa

"Adiós a nuestra familia en Málaga. A Catar". En un tuit, cómo no, se despidió el presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, que regresa a su país después de su obligado paso por tierras costasoleñas, que apenas ha durado una semana. El empresario catarí, que llevaba ausente desde el mes de mayo de 2017, volvió para el juicio que tenía pendiente con BlueBay, que finalmente no se pudo celebrar.Se va sin fecha segura de regreso, aunque en el club entienden que, como muy tarde, estará para la celebración del mencionado juicio, cuya fecha es el 21 de febrero de 2019 después de que la ausencia en el mismo de Abdullah Ghubn obligase al retraso del mismo.

Goodbye to our Family in #Málaga To #Qatar 🛫 pic.twitter.com/Bn3SqEFoHT