Albert Luque: "Seguiría confiando en Guede y el equipo"

Albert Luque estuvo de visita en Málaga con otros veteranos de la selección española, que jugaron en Alhaurín de la Torre un partido de exhibición en Los Manantiales. Desde la distancia, el catalán sigue atento a todo lo que suceda en el conjunto blanquiazul para el que pide paciencia: “Es una ciudad y un equipo de Primera División, que es donde merece estar. Han empezado con muchas dudas. Lo más fácil siempre es señalar al entrenador. Manolo Gaspar es un trabajador incansable y ha hecho una gran labor, luchando con muchas limitaciones. Aunque el comienzo haya sido malo, es una ciudad de Primera, con una afición espectacular”.

En contra de la opinión mayoritaria en el entorno del Málaga, Luque no es partidario de que se cambie al entrenador aunque comprende que es parte de cómo está montado el sistema: “Seguiría confiando en Guede y en el equipo. Para mí es un buen entrenador, pero claro, si los resultados no acompañan pues puede que sea destituido. Yo le pediría a la gente que confiara un poco más porque es un buen entrenador”.

También controlaba el polémico y reciente asunto del cruce de pintadas: “Vi las pintadas contra Guede, contra otros excompañeros míos como Manolo y Bravo, etcétera. Si yo hoy en día al Málaga lo quiero y lo amo es por lo que he vivido pero también por cómo me trataron y lo que me transmitieron esos jugadores que le estoy diciendo entonces. Manolo Gaspar se deja la vida por el club pero tampoco puede hacer magia. Esperemos que vaya las cosas para arriba y por parte de los dueños se interesen un poco más del equipo y les den recursos”.

Siguió en esa línea de empatía Albert Luque para ponerse en el pellejo de los aficionados del Málaga: “Eso lo he vivido en todos lados, son aficiones exigentes porque pueden exigir, porque te dan mucho y lo que quieren es que se tire para arriba, no quieren sufrir durante todo el año y por eso están pidiendo una reacción. Y eso tiene que poner en alerta a los jugadores, o reaccionan o se va a volver más en contra”.