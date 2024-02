La Asociación Marroquí de Málaga condena los insultos racistas a En-Nesyri

La Asociación Marroquí de Málaga condena los insultos racistas al futbolista del Sevilla y ex del Málaga CF Youssef En-Nesyri: "Tras el episodio de racismo vivido en el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Sevilla Fútbol Club, donde el futbolista Youssef En-Nesyri recibió insultos motivados por su origen y religión, desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes condenamos firmemente estos hechos. Consideramos que se trata de un ataque islamófobo que no tiene cabida en el deporte ni en ningún otro contexto y que los organismos competentes deben velar porque se lleven a cabo las consecuencias convenientes para que este episodio, que ya ha sucedido en anteriores ocasiones, no se repita".

"En la jornada 23 de La Liga, diferentes aficionados del equipo de Vallecas verbalizaron insultos directos al jugador sevillista nacido en Marruecos. Concretamente, le calificaron de forma negativa como “moro” además de otras ofensas con connotaciones también muy graves. La propia competición ha elevado este hecho a la Fiscalía de Odio, algo que desde la Asociación consideramos muy positivo ya que la denuncia es un paso fundamental para contribuir a que hechos como estos dejen de estar normalizados. Animamos a que esta acción sirva como referente en otros casos similares", siguió la nota.

"Por otro lado, consideramos que se trata de un hecho racista, pero concretamente islamófobo, ya que la espiral de odio se desató inmediatamente cuando el futbolista realizó un gesto de agradecimiento con una clara connotación religiosa, algo habitual en el deporte, pero en este caso el futbolista es musulmán. De esta forma, señalamos que la islamofobia no está tipificada como tal en los informes de delitos de odio oficiales y que hechos como estos quedan recogidos en la categoría racismo. Sin embargo, según la investigación nacional “¿Por qué no se denuncia la islamofobia en España?” elaborado en 2023, el 93% de las personas pertenecientes a la comunidad musulmana afirman haber sufrido discriminación por este motivo. El estudio se puede consultar aquí https://www.asociacionmarroqui.com/proyectos/investigacion/infradenuncia/. Este porcentaje refleja la necesidad de abordar la islamofobia como una lacra en España que requiere gran atención por parte de diferentes ámbitos".

Denuncia a la Inspección de Trabajo

Después de que el Rayo Vallecano condenara y abrirera expediente y LaLiga anunciara que va a denunciar a la Fiscalía de Menores el gesto obsceno de un adolescente, que le metió el dedo en el culo a Ocampos cuando iba a sacar de banda en el Rayo Vallecano-Sevilla, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) dio otro paso más y advirtió en un comunicado que no sólo lamenta el hecho, así como los insultos racistas a En-Nesyri, sino que va a denunciar ambas agresiones, gestual una y verbal otra, a la Inspección del Trabajo.

La AFE emitió un comunicado condenando este martes los dos hechos, que calificó de "vergonzosos y lamentables que de ninguna manera pueden producirse en ningún escenario y que deben ser castigados como se merecen".

Sobre los insultos racistas que tuvo que escuchar En-Nesyri en distintas fases del partido y que se escucharon perfectamente en la retransmisión del encuentro en Vallecas, la AFE elevará su denuncia al entender que puede ser considerado como "delito de odio".

La AFE trabaja desde hace tiempo con el Movimiento contra la Intolerancia ante hechos como los sufridos por el delantero marroquí, con "el objetivo de luchar de manera conjunta contra el racismo, la xenofobia o la violencia en el mundo del fútbol y contra cualquier delito de odio que se produzca en un terreno de juego, gradas u otro escenario".