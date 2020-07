Bajas en la UD Almería para recibir al Málaga CF

Bajas en la UD Almería para el partido que este lunes 20 de julio juega contra el Málaga en el estadio de los Juegos Mediterráneos. El Comité de Competición decidió castigar con un partido de suspensión a Darwin Núñez, Jonathan Silva y Fernando, que fueron expulsados en el encuentro de la jornada 41 frente a la Ponferradina. El equipo rojiblanco se garantiza así que estén disponibles para el comienzo de los play off de ascenso a Primera División.

El árbitro del partido redactó en el acta que tanto Darwin Núñez como Jonathan Silvan habían propinado un cabezazo y un manotazo, respectivamente, a sendos contrarios en la tangana que hubo al término de la confrontación. El Almería mandó al comité de competición unas alegaciones con vídeo incluido, y ha conseguido que las acciones de los rojiblancos se consideren no agresiones sino conducta antideportiva. De hecho hubo mucha provocación y confusión, y hasta el colegiado reconoce en el acta que no pudo mostrarles la tarjeta roja, e incluso llega a puntualizar que no vio si las acciones que explica llegaron a impactar en los jugadores rivales.

En cuanto a Fernando, fue expulsado por protestar estando en la grada al no entrar finalmente en la convocatoria por precaución debido a la lesión muscular que sufrió contra el Rayo Vallecano.