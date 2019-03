Blanco Leschuk, MVP del Málaga - Sporting

La vida de un delantero y su éxito se mide por goles y es exactamente lo que le faltaba a Blanco Leschuk en las últimas semanas en el Málaga. Ante el Sporting se marcó otro gran partido y lo cercioró con el tanto del empate que cortaba de raíz su sequía goleadora. La afición lo valoró así dándole el MVP del partido ante los asturianos, el argentino responde así: "Para mí es muy importante porque marqué. Nosotros buscamos los tres puntos pero no se nos dio, lo intentamos todo pero no se nos dio".

"Me tocó a mí hacer el gol, vinimos buscando los tres puntos en casa pero no se nos dio. Ahora vamos de visitantes y esperemos poder conseguirlo", relataba con ese matiz de pesadumbre tras no lograr los tres puntos ante el Sporting, pese a ser el autor del 1-1 que explicaba así, satisfecho: "Ricca salta contra dos, me queda la pelota frente a mí, me giro y le pego al arco y logro el gol. Es muy importante para mí. Le doy las gracias a la gente por creer y confiar en mí. Pero se lo agradezco más a mis compañeros y a los técnicos".

No quiso olvidarse de la afición el argentino, la que le votó para ser elegido entre sus compañeros como el más destacado de de blanquiazules. Promete más ante el Granada: "A la gente le digo muchas gracias, quedan muchas fechas y esperamos que el próximo partido sea mucho mejor que este".