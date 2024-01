BlueBay: "No sé qué habremos hecho que sentó tan mal a la gente, cuando llegamos el Málaga iba a desaparecer"

Ha transcurrido justo una semana desde que trascendiera que el Supremo le dio la razón a BlueBay en el litigio con el jeque Al-Thani por las acciones de NAS Spain, detentora del 96.9% de las acciones del Málaga CF. El presidente de BlueBay, Jamal Satli Iglesias, estuvo en Deportes Cope Málaga dando su versión sobre la situación del club y también de algunos asuntos menos gratificantes, como su vinculación al Caso Astapa, la orden de detención internacional por una presunta estafa en Emiratos Árabes y el caso camisetas.

"La visión del Málaga es la jurídica, la deportiva y la económica-empresaria. La deportiva la ponga en medio porque debe ir abrazada por los dos lados. La jurídica es muy importante para tener una paz y una lógica para todos. Para mí Málaga es la segunda o tercera ciudad de España. Tendremos que empezar a alinearnos todas las instituciones", decía sobre sus planes inmediatos tras el reconocimiento jurídico: "De Al-Thani no hay respuesta, es como hacer señales de humo, no hay contestación. Nos dirigimos a las partes que están involucradas. Es sencillo y complicado a la vez. Si una parte no quiere el resto podría cooperar. Pero si se divide en dos o tres partes, esto no tiene sentido. Dejas las riñas, buscar soluciones para el futuro, no poner palos en las ruedas".

"El administrador judicial ha hecho un trabajo, a uno les parecerá mejor y a otros peor, pero hizo un trabajo. Ahora hay muchas cosas para hacer. Hay muchos caminos para poner al jeque, si no quiere colaborar, en una situación delicada. Quien obra en su nombre es el administrador judicial. Esperamos mantener una reunión todos para ver los puntos en común y dejar de lado los de fricción y ponernos de acuerdo", decía sobre el papel de José María Muñoz, que sigue siendo el administrado judicial de la entidad hasta nueva orden. Al mismo tiempo respondía sobre la posible disolución de NAS Spain. "La sociedad que vamos a disolver debe 30 millones al Málaga CF. Esa demanda estaba a la espera y están los papeles firmados en notaría y de forma de clara, que Al-Thani debía hacer frente. Para disolver una sociedad debes atender gastos, deudas y obligaciones. Si él no liquida esto estaría abocado a una pérdida de acciones. Hay soluciones que se pueden poner para agilizar esto si todo el mundo, bajo una legalidad 100%, está metido. A ver si hay forma de hacerlo. Ese dinero que está pactado en una escritura y debe ir al club, no a BlueBay. No lo pedimos en la demanda porque no teníamos la titularidad, que ahora sí ya la tenemos. Lo normal es que ahora se mire dentro de una ruta de cuál es el mejor camino para hacer todo bien y rápido".

"El día 30 de enero hay una vistilla. ¿Por qué se cambió la defensa el día antes de la fecha previa? Se cambió el 23 de mayo. Sencillamente el abogado que lleva el tema civil y deportivo no era la misma persona y se cambió, pero no era un tema de dilatación como ha hecho Al-Thani habitualmente, lo normal era que tarde dos o tres meses, pero tardó más. Es un contrato que nunca se puso en marcha, que está anulado. De hecho, cuando se hizo ese contrato se hablaba de la indumentaria entera. En ese momento rechazó Unesco rescindir y se negoció que dejara de cobrar el millón y medio de euros que percibía al año y que libere parte de la camiseta. No quiso liberar el frontal y sólo liberó la parte trasera. Se quitaron de pagar los tres millones de euros en dos años que debían percibir y por tanto el contrato se firmó directamente que estaba anulado. Se puso al principio de esta manera porque el objetivo era rescindir o anular el contrato de Unesco, que no sólo hacía que debía pagar de su bolsillo el club un millón y medio de euros al año sino que evitaba tener disponible el frontal de la camiseta, que es lo que más se cotiza".

"Desgraciadamente, en la última época tuve una denuncia que espero que en los próximos meses quede aclarada definitivamente. Si no sería entrar a autodefenderse y no es el caso".

"Fue por un socio que teníamos demandas puestas en España por un dinero que nos debe. Me puso una denuncia en un tiempo que yo no estaba aquí desde un sitio de Emiratos, que son siete países distintos. En uno de ellos, que tiene 50.000 habitantes, la puso. No digo que allí haya o no legalidad, pero hicieron, si ves la denuncia, lo que llamamos búsqueda y captura para darte un requerimiento al no haber estado presente. Nunca he puesto mis pies en ese país. Me pusieron una denuncia y le dieron una sentencia en rebeldía, pero es que no había sido parte de ella. De hecho, hemos pedido la revisión y la tienen que repetir y confío en que se quede anulada completamente. Es como si yo voy y le denuncio en Senegal. Nosotros nuestros acuerdos estaban en Europa y deben juzgarse en Europa. A ese mismo señor ya le ganamos un dinero de una sentencia de un dinero que debía y no ha pagado. Son temas de empresa que se llevaron a una magnitud superior por el tema del Málaga detrás, que mueve mucho titular. Tenemos un montón de demandas de gente a la que reclamamos dinero si no nos pagan. Es una empresa que ha llegado a tener 8-9 mil empleados, con un montón de hoteles. Surgen problemas como en todas empresas".

Defensa de su gestión

"Hace poco me decían que si hablo español. Soy asturiano, si quieres vengo con un turbante. Tengo el nombre de mi abuelo, muy orgulloso, y como malagueño que me siento, porque veraneaba aquí desde muy chiquitito. Mis hijos han nacido en el Carlos Haya y soy malagueño de adopción y casi de ADN. Diré una cosa que sacarán de contexto y me criticarán por ella seguro. Lo mejor es no salir en los medios porque te ponen de vuelta y media. A algunos les habremos caído mal, no sé qué les hemos hecho. Cuando llegamos el Málaga iba a desaparecer, tenía una deuda de más de 100 millones. La resolvimos. Negociamos con todo el mundo, hicimos un trabajo de chinos. Se consiguió rebajar la nómina anual, que era de 90 millones, con unos ingresos de 38. Se equilibró y se bajó a 28 millones la deuda. Fue un trabajo fantástico. Cuando las cosas se habían arreglado e íbamos a lanzar el proyecto de verdad, ampliando el estadio, tuvimos la mala suerte de que el jeque decidió unilateralmente el contrato firmado ante notario y vendió a su hijo o hizo lo que hizo con sus acciones. Cuando fuimos a la Asamblea y no nos dejaron entrar no montamos una escena y fuimos a poner la demanda confiando en las leyes. No sé qué habremos hecho que sentó tan mal a la gente, me gustaría que se me juzgara por los hechos y no porque soy amigo de éste y éste me cae bien o mal. Y más con un club que representa a la mejor ciudad de España, la segunda en importancia después de Madrid aunque se quejen en Barcelona. Lo tenemos todo, clima, gastronomía...".

Posible venta

"No vamos a ser un escollo, pero con eso no digo que quiero vender. El alcalde lo pidió hace años, que diéramos el paso al lado, y tenía el tema resuelto. Lo traté de primera mano, se dejó la piel, viajó a Catar, habló con todo el mundo y si la venta no salió no fue por nosotros. Si somos el problema, nos quitamos, pero no para que otro haga otra cosa, sino controlados y vigilados y cumpliendo cada punto de la i de lo que se acuerde. Un proyecto que para mí ojalá la vida me dé llevarlo a cabo, solos o acompañados y con las turbulencias que puedan venir. Pero haciendo un gran proyecto, que sería nuestro proyecto".