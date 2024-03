Francis Salado: "Yo no voy a apoyar al CD Málaga 1903, voy a apoyar al Málaga CF"

Desde hace unos meses está el runrún de que un grupo de empresarios malagueño liderado por Daniel Pastor, abogado que fue en su día administrador concursal del Málaga CF, está obrando para crear una alternativa al club de Martiricos. Han creado el CD Málaga 1903, han comprado el Torre del Mar de Tercera RFEF y planea esa sombre. Semanas atrás el alcalde De la Torre comentaba que no veía mal esa opción. El presidente de la Diputación, Francis Salado, fue bastante contundente en sentido inverso en su comparecencia en Minuto 91 de TV.

"Yo no soy partidario de eso. Si nos ponemos a trabajar todos y sigue en esta línea, el Málaga no va a desaparecer. Nos tenemos que poner todos a trabajar para resolver el tema de la administración judicial cuanto antes. En Salamanca pasó esto, está el Unionistas y el otro club. Ese experimento de crear un club por si este sube, el otro baja... En Jerez también pasó. No desaparece, vienen otros directivos, se crean dos equipos en la ciudad y ese no es el objetivo. Sevilla y Betis tienen muchos años, es otra cosa. Hay que creer en el proyecto del Málaga y José María Muñoz que vaya tomando decisiones. Buscar el mejor proyecto para que un grupo importante empiece a invertir en el Málaga", decía el también alcalde de Rincón de la Victoria.

"El CD Málaga 1903 no va a tener dinero de la Diputación, que va estar para apoyar al Unicaja, al actual Málaga, al Costa del Sol y al deporte base, que lo hacemos con más de cinco millones de euros cada año. Yo no voy a apoyar ese proyecto, yo voy a apoyar al Málaga CF. Sería nuestra perdición", aseguraba con contundencia Salado: "¿Quién garantiza que este club va a conseguir los recursos, los patrocinios para la inversión que se necesita para llegar arriba? Si han comprado el Torre del Mar, pues tenemos el Málaga, el Antequera y que el Torre del Mar también suba a Segunda RFEF. Mi opinión y mi decisión, si tengo que decidir, como presidente de la Diputación es que no lo voy a apoyar. Voy a apoyar para que el Málaga CF suba de categoría".

Ahondaba Salado en que "la afición es de Primera y está ahí. Es culpa de la gestión deportiva y económica del Málaga. Con las grandes empresas de ámbito nacional e internacional que están viniendo a Málaga no vamos a encontrar un patrocinador que pague un pastón por la camiseta y otros que hagan una inversión como copropietarios o accionistas del Málaga... Seguro que lo que hay, lo que pasa que hay que dar pasos y avanzar en esa línea. No podemos estar permanentemente en el status quo de una administración judicial. Aprecio a José María y valoro lo que ha hecho, pero...", cerraba el presidente del ente supramunicipal.