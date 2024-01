Brahim Díaz: Supercopa en Arabia, reforzadísimo y tirando la puerta abajo de la selección española

Brahim Abdelkader Díaz sonríe. El malagueño empieza a ser un jugador importante en el Real Madrid. Siempre es complicado hacerse un hueco en una constelación de estrellas como es la plantilla del club blanco. Recuperado este verano tras tres temporadas en las que se ha forjado luciendo el histórico 10 en el Milan, con 23 años está en un punto de cocción óptimo. Vuelve de la Supercopa de Arabia muy reforzado por su papel, suplente pero de calidad y con minutos en la escuadra de Ancelotti, que derrotó por 4-1 al Barça en la final tras haber superado en la prórroga por 5-3 al Atlético de Madrid en la semifinal.

El malagueño consiguió ya el octavo título de su carrera en Riad. Ganó una Liga, una Community Shield (el equivalente a la Supercopa) y dos Copas de la Liga con el Manchester City, una Liga de Italia con el Milan y una Liga y dos Supercopas con el Real Madrid. En la Liga del Milan fue esencial (la secuela fueron unas semifinales de Champions al año siguiente), pero en ninguno otro de los títulos tuvo un papel tan relevante como en la península arábiga. En la semifinal ante el Atlético fue un revulsivo, salió con 2-3 para el rival. Revolucionó el ataque, participó en el empate y metió el gol que sentenciaba en una carrera por fe ante Oblak, que había subido a rematar el córner para igualar. No era fácil su golpeo, perseguido por dos rivales y tras ganar un duelo, desde 35 metros aunque la portería estaba vacía. Fue la sentencia (5-3) en una actuación impactante. En la final estaba ya decidido el partido cuando salió (4-1), pero fue voraz cuando entró. Una cabalgada con un recorte tremendo ante De Jong que Iñaki Peña desbarató fue su carta de presentación. Actividad, capacidad de desborde, conducción... Gran ritmo de piernas, un repertorio técnico sobresaliente en el que maneja los cuatro efectos con soltura y un físico cada vez más formado. Y está jugando con un problema serio en su hombro derecho. La imagen tras quitarse la camiseta para celebrar la sentencia le mostraba con un aparatoso vendaje para mantener la articulación. Prefiere esperar a acabar la temporada para pasar por el quirófano. Y también exhibía cómo de cincelado estaba su cuerpo.

Brahim lleva seis goles y tres asistencias en 837 minutos en esta temporada. Es decir, produce prácticamente una acción valor gol cada 90 minutos. Sólo ha tenido nueve titularidades durante la temporada, así que su trascendencia en los partidos es alta. Va calando poco a poco en Ancelotti, que al principio no le acababa de ver y no le daba mucha continuidad. "Lo bueno es que estoy convencido que los que están en el banquillo están listos. A veces en el banquillo, por un motivo u otro, no se está motivado para entrar. Aquí no pasa, esto es lo bueno", decía cuando se le preguntaba por el malagueño el italiano. El año pasado, en 40 partidos y muchas titularidades, metió siete goles y dio siete asistencias en el Milan, está ya cerca de esas cifras en el ecuador de la temporada. La competencia es altísima conforme se van recuperando jugadores, pero ahí está Brahim presentando credenciales.

"Tanto Brahim como Lamine son dos jugadores muy importantes para sus clubes y nosotros. Estamos muy pendientes de los buenos futbolistas y los dos son grandes jugadores. Cada jugador tiene su escenario ideal, Brahim es un especialista en determinados momentos de los partidos y puede se trascendente para cualquier equipo y selección. Lo importante es que siga en esta línea, creciendo y con tanto talento", decía Luis de la Fuente cuando era cuestionado por el malagueño en Riad. El seleccionador le tuvo en la sub 19, en la que era su referente aunque no consiguió meterse en dos ediciones seguidas del Europeo. Pero el riojano ya le dejó sin ir a los Juegos de Tokio pese a que había tenido continuidad y una buena temporada en el Milan. Tampoco lo llevó la pasada campaña pese a su brillo en Champions en ninguna convocatoria. Hasta ahora no había tenido cierta relevancia en el Real Madrid y en marzo hay un par de partidos amistosos en los que se reparten los últimos billetes para la Eurocopa. "Hizo un gran partido contra el Atlético y ojalá siga porque hay dos partidos en marzo y veremos qué pasa. Pero es un jugador que puede ser importante, nos gustaría que jugase con la Selección, es lo que tenemos entendido que quiere, y esperemos que en su cabeza siga pensando en ello. Ahora en marzo hay convocatoria y será decisión 100% de Luis de la Fuente, pero te puedo decir que nos gusta mucho", afirmaba el ex malaguista Albert Luque, ahora director deportivo de la selección española, en Riad.

De fondo, está la insistencia de Marruecos para contar con Brahim. Su familia paterna tiene raíces en el país vecino y está habilitado para ser convocado por la actual semifinalista del Mundial. Hasta ahora, el malagueño jugó con España desde la sub 17 a la absoluta, en la que debutó de manera circunstancial precisamente con Luis de la Fuente. Fue en la víspera de la Eurocopa 2021, cuando un positivo por covid de Busquets en la absoluta hizo recurrir para un amistoso ante Lituania al bloque técnico y de jugadores que venía de la Eurocopa sub 21. Oficialmente, debutó con la Roja. También fue convocado por Luis Enrique después, sin llegar a saltar al césped, en la fecha clave en la que España se clasificó para el Mundial de Catar, pero no tuvo continuidad. Desde la sub 17, con la que fue subcampeón de Europa, ha sido un fijo en su edad, con 25 partidos y seis goles entre todas las categorías. Pero aún puede hacer ese cambio a Marruecos. Brahim quiere jugar con España y ha rechazado hasta ahora la proposición de los Leones del Atlas, pero puede cambiar si De la Fuente no lo convoca. La Eurocopa es una frontera, esperaría después el ciclo para el Mundial de Norteamérica. La competencia es alta en el ataque de España, pero pocos jugadores ofrecen el catálogo que muestra Brahim, que regresa de Araba Saudí con un título, reforzadísimo y tirando abajo la puerta de la selección.