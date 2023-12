Loren Juarros, contra el mercadeo de niños en el fútbol

Si hay algo que está espantando a Loren Juarros es ver a la velocidad que se está moviendo el fútbol, con un mercado en el que entre padres, agentes y clubes comercian ya con niños desde edades tempranas, rozando lo indecente. No quiere eso para el Málaga ni para los chicos.

Hablando sobre el acuerdo firmado para la cantera en el que se puede disponer de un préstamo para renovaciones y otros asuntos relativos a La Academia, el director deportivo puso pie en pared: "Nos estamos moviendo en un mundo del fútbol que no deja de sorprender en el tema de los niños, porque lo son aún, donde vemos noticias de niños de seis o siete años que viajan a Sevilla a entrenar con el Betis o Sevilla una o dos veces por semana. Contra el dinero no se puede competir, es la voluntad de los padres, pero me parece un auténtico disparaste".

Insistió en esta línea el burgalés: "Cuando se habla de la defensa del menor y de la infancia, si el mundo del futbol permite estas cosas no sé que estamos haciendo, destrozando futuras personas. No vamos a entrar en la pelea de pagar 12.000 euros para que se quede un niño. El dinero tiene que ir a infraestructuras, técnicos y que revierta en lo deportivo. Una ciudad deportiva, ahí es donde hay que invertir, que digan que esto merece la pena sea lo sea que lo que se puede ofrecer. El dinero vendrá después. Tecnología moderna, infraestructuras, y a veces tendrá que acompañar en los contratos, pero en una fase más adelantada".

Arropados por todos

"Están aquí con ellos Kevin, Roberto, David y Bilal, pero también Alfonso y Einar. En un modelo de cantera y también es importante que dos jugadores de fuera estén aquí. Es importantísimo, son los que van a trasladar a los jóvenes los valores, son un referente importante. En modelos de cantera también hace falta gente de fuera con veteranía. Son lo ideal para acompañar todo esto", sentenció.