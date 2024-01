Clasificación y resultados del Grupo 9 de Tercera RFEF, jornada 18

Resultados para todos los gustos en el Grupo 9 de Tercera RFEF tras la disputa de la jornada 18. El Juventud de Torremolinos sigue con su buen ritmo en la cabeza de la clasificación. El Torre del Mar pierde algo de compás con un empate. El Atlético Malagueño logró una victoria de calidad y acecha la segunda plaza. Punto para el Málaga City y derrota del CD Rincón.

El Torremolinos venció 1-2 en su visita al Atlético Melilla con doblete de Iker Burgos. Con 45 puntos es el primer clasificado con ocho de ventaja sobre el Torre del Mar, que es segundo con 37 tras empatar en su campo a cero goles con el Poli Almería. El filial del Málaga ganó por 0-2 en su salida al campo del Almería B y con el doblete de Cordero se pone con 34 (4º igualado con el Real Jáen).

El Málaga City no pasó del 0-0 en su campo, donde recibía al Poli Ejido. Está en zona de descenso (16º con 15 puntos) pero igualado con su rival de esta jornada y el Torredonjimeno. El 17º lugar es para el CD Rincón con 14 puntos después de perder 1-0 en su salida al feudo del Torreperogil.

Cordero, tres partidos en una semana

Antoñito Cordero ha tenido una semana intensa. De domingo a domingo ha pasado por tres equipos, distintos campos, categorías y roles. Empezó el anterior, contra el AD Ceuta, donde fue titular pero tuvo que ser sustituido al descanso. Después se marchó con la selección española sub 18, que tenía un amistoso contra Italia. Fue titular y destacó. Y corona su triplete de partidos con doblete de goles para conducir al Atlético Malagueño a un importante triunfo contra el Almería B.

No tuvo fortuna en un escenario difícil como el Alfonso Murube, pero Antoñito Cordero no es de los que se arrugan fácilmente. De la mano de Izan Merino se fue a Madrid a jugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El encuentro no pasó del 0-0 contra Italia sub 18 pero el malaguista tuvo gran protagonismo durante todo el choque, de carácter amistoso.

Para esta jornada, después de tantas emociones y ajetreos, Sergio Pellicer decidió dejarle fuera de la lista contra el Castellón y que se marchase con el Atlético Malagueño. El filial tenía un partido de suma relevancia en el campo del enrachado conjunto rojiblanco. El jerezano firmó dos goles para un 0-2 que sabe a gloria para Funes y los suyos, que se llevan el golaverage particular contra su rival.

El primero de los tantos lo marcó en el minuto 73 del encuentro. El cuadro blanquiazul aprovechó un falló del rival en la salida (gracias a la presión) y marcó de un rápido disparo con su derecha en el borde del área. El definitivo 0-2 lo logró en el 88'. Recibió en el área un pase de tacón bellísimo, tiró un amago y definió.