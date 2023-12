Derechos de televisión en Segunda: El Málaga ingresó 6,57 millones de euros

LaLiga hizo públicos los ingresos de los clubes de Primera y Segunda División por los derechos televisivos, matizando entre los importes resultantes antes y después del acuerdo del Plan Impulso (CVC). El Málaga ingresó finalmente 6,57 millones de euros por el curso 2022/2023 (con -0,54 tras el ajuste). Una cantidad importante que le situaba en la décima posición de la categoría.

Por encima estaban tres potencias de la categoría como el Deportivo Alavés (28,37 millones de euros), el Levante UD (28,11) y el Granada CF (23,88). Después, la UD Las Palmas (8,68), el Eibar (7,94), Zaragoza (7,72), Oviedo (7,44), Tenerife (7,38), el Sporting de Gijón (6,99) y en décimo lugar, el Málaga con esos 6,57.

Mientras tanto, esta temporada, con la pantomima de FEF TV, ingresará unos 120.000 euros sin conocer variables. “Vamos a cobrar 120.000 euros de televisión. Nos han comunicado que pongamos eso en el presupuesto, el variable que sea en función de resultados no nos lo han dicho", explicaba el director general, Kike Pérez, en Minuto 91 de 7TV: "En la reunión que tuvimos en la RFEF comentamos que los derechos televisivos en el fútbol profesional son los que mueven todo. Si no sabes lo que vas a ganar, es muy complicado hacer un presupuesto. Hemos sabido lo de los 120.000 bien avanzada la temporada. Es algo básico para que la categoría crezca. Me gusta pensar en el fútbol, dejar las cosas sentadas un poco para los equipos que estén en la categoría cuando nosotros no estemos. Es hacer presupuestos a ciegas. Bajar de Segunda con 8-9 ó 5 millones en el peor caso, a 120.000 euros... O tienes un respaldo social como el que tenemos o es imposible cuadrar cuentas".

Criterios

La Liga ha explicado que los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda son distribuidos entre los clubes y entidades conforme a una serie de criterios establecidos en el artículo 5 del cita Real Decreto. En concreto, un tercio se concede por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas, y los otros dos tercios por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas, mediante la comparativa de las audiencias medias obtenidas por cada uno de ellos en cada temporada.

Este último criterio fue aprobado por las respectivas Juntas de División de cada categoría en las reuniones celebradas en 2015. Adicionalmente, también resultó de aplicación para la pasada temporada los acuerdos de las Juntas de División con fecha 29 de junio de 2022 en los que, a propuesta del Órgano de Control, fueron fijados criterios de implantación social excepcionales derivados de la situación ocasionada por la pandemia generada por el Covid-19.