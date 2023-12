Loren Zúñiga deja el Málaga CF

El Málaga CF está a punto de liberar otra ficha que le permitirá realizar más refuerzos en el mercado invernal, como era el propósito de Loren Juarros. Su tocayo, Loren Zúñiga, se desvincula del club de La Rosaleda después de varias ventanas con un tira y afloja con su agente y padre, también Loren Zúñiga y que suele jugar con los veteranos blanquiazules. El pasado verano no cuajaron las opciones que tuvo y se quedó en la plantilla, pero la situación no ha sido cómoda en ningún momento y ahora cambiará de aires.

Ha jugado en muchos partidos, casi todos, esta temporada. Pero casi nunca de titular y pocos minutos. Además, ha estado negado ante las porterías rivales desde que forma parte del primer equipo pese a contar con unos números extraordinarios en las categorías inferiores del Málaga y de la Selección española.

"El futbolista, formado en La Academia MCF desde edad benjamín, deja de estar vinculado a la entidad blanquiazul, a la que se incorporó hace más de diez años. En su periplo en el primer equipo del MCF, Loren ha disputado 47 partidos desde que debutase en la temporada 2020/2021 contra la UD Logroñés. El Málaga Club de Fútbol le desea mucha suerte en su futuro personal y profesional", comunicó el club oficialmente. Cero goles.

La opinión del director deportivo

Con Loren tenemos que hablar y ver un poco… el verano ha sido así con él, de conversaciones de un lado y para otro. No se puede negar, es una evidencia. Él piensa que su situación aquí es un poco complicada. Así lo estuvimos estudiando durante el verano. Empatizamos con él y estamos viendo qué posibilidades hay. Al final se tuvo que quedar. Y cuando se quedó con nosotros pensamos: ‘Tienes que aprovechar, terminas contrato esta temporada en junio. Vamos a ver si recuperamos al Loren que todo el mundo ha visto, por lo menos en la Academia’. Pero le está costando y yo creo que es una situación que cada vez está más cargada para él. No digo que tenga que salir o no. Pero es un tema que hay que hablar directamente con él y con sus representantes y a ver qué solución tomamos”, argumentó el director deportivo del Málaga en dirario AS.

La cautela de Pellicer

Sergio Pellicer, a su paso por 101TV habló abiertamente del canterano, un jugador que ya en su anterior etapa comenzaba a entrar en sus planes. Lamenta que no haya terminado de romper: “Está el caso de Loren. Hemos intentado darle continuidad. Es verdad que el chico ha tenido un comportamiento ejemplar. Ha jugado casi todo pero muy poco y eso también es difícil con un chaval de 20 años. Tenemos que tener mucha cautela. En principio no ha pedido nadie salir, pero en una plantilla todos no pueden estar contentos. Quiero que los jugadores sean felices, cuando llegue el final de mercado, el que se quede, que sea con todas las consecuencias”.