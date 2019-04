Diego Martínez analiza el Granada-Málaga CF

"El Málaga es uno de los grandes de la categoría y para nosotros es un gran reto. Nos va a exigir el máximo pero confío en mi equipo. Este tipo de retos nos estimulan para competir". Diego Martínez, entrenador del Granada avisa del peligro que le espera en el derbi pero no huye, al contrario. El técnico analizó el duelo contra el conjunto blanquiazul.

Así ve al Málaga

"Es un rival fortísimo en los duelos individuales, tiene un nivel técnico y físico muy alto, son jugadores muy fuertes en estrategia. Los saques de banda prácticamente son córners cuando los saca Luis Hernández, meten hasta seis jugadores en el área, Blanco Leschuk, Pau, N’Diaye, el propio Adrián, Ricca, Seleznov… Son un equipo con un poderío aéreo importante, un equipo que se ha mostrado durante toda la temporada muy sólido, especialmente fuera de casa tiene unos números muy buenos".

Elogios al rival

"Es difícil hacerles daño, tienen un gran entrenador, es un equipo con mucha gente con experiencia en Primera. Es uno de esos equipos grandes de la categoría. Para nosotros es un gran reto. Después de 32 jornadas, el hecho de estar en ese escalón de puntos con ellos para nosotros ya es un privilegio y un éxito, y lo que queremos es intentar ganar en el verde ante un equipo que sabemos que nos va a exigir el máximo y cuando te enfrentas a los mejores tú tienes que sacar lo mejor de ti y por eso confío tanto en mi equipo. Este tipo de retos nos estimulan, nos motivan y queremos competir y ganar el partido".

Cuentas y calendario

"Solo existe el Málaga, absolutamente nada más. Competir, trabajar, dar lo mejor, eso es lo que nos ha traído hasta aquí y de ahí no nos queremos salir. Nosotros, para poder ganar partidos, tenemos que ir al límite de nuestro límite. Una desconexión, diez minutos malos, un día que no estás acertado, un despiste… te pueden constar los tres puntos como sucedió la semana pasada. El equipo sabe que puede ganar a cualquier rival, pero desde nuestro mejor nivel y dando cada uno de nosotros una nota altísima, que es lo que nos puede permitir ser competitivos. No pensamos más allá, ni lo pensamos cuando venimos de dos derrotas seguidas ni cuando hemos ganado cuatro partidos seguidos. Lo anterior no condiciona el resultado del partido siguiente, ni en positivo ni en negativo. Lo que condiciona son los méritos que puedas contraer, el acierto y que en momentos puntuales el azar también caiga a nuestro favor".