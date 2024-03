Lesionados Málaga: "Hay que respetar el cuerpo y la mente de Roberto"

Roberto Fernández ha jugado a un nivel altísimo este curso, con un derroche físico brutal. Ahora ha tenido que frenar porque su cuerpo se lo ha pedido así. Tiene una lesión que si no se cuida con celo puede provocar algo mucho más grave. Así que toca precaución en el Málaga. Sergio Pellicer fue muy claro en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda: "Sus sensaciones son buenas, es verdad, pero no hay que ser egoístas, hay que respetar su cuerpo y su mente. No es nada importante, esperamos que la semana que viene esté con nosotros y ya veremos si hay que forzar, pero no creo que sea el momento".

Puede que también pierda a Javier Avilés, pero no está descartado todavía: "Javi tiene un problema en la espalda pero es duda, ha tenido descanso y veremos cómo está mañana, cómo evoluciona". Acerca de Ramón Enríquez, siguió la línea de cautela de los últimos tiempos: "Hay que dejarle también. Está en su proceso y pronto va a estar, creo, pero hay que dejarlo tranquilo. No debemos decir fechas porque antes lo hemos hecho y nos hemos equivocado todos. Aún no ha empezado a nivel parcial ni siquiera. Juanpe y Luca (Sangalli) aún no están al nivel pese a completar su semana más completa. Pero con Ramón vamos a ser más cautos, igual que con Roberto".

Renovación de Larrubia

“Se lo he dicho, estoy enfadado porque no me invitó a la rueda de prensa, lo quiero mucho y me alegro por él y su familia", comenzó bromeando antes de lanzarle flores merecidas: "Es el ejemplo del descaro del atrevimiento y del malaguismo puro. Estuvo de recogepelotas, tuvo que salir para hacer una mili y ahora está aquí. Lleva sangre blanquiazul. Ahora a seguir y a entrenar como si acabara contrato. Hay que tener hambre, lo veo muy centrado. No estamos ante el David que debutó conmigo en su día, es mucho más maduro y además lo mejor de él está por llegar".