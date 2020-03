El Málaga compartió una entrevista con el ya veterano preparador físico de la entidad, Enrique Ruiz. Da ciertas claves de lo que es el trabajo de los jugadores en estos días marcados por el confinamiento a causa de la crisis del coronavirus, habla del estado de los lesionados y además enseña un lado más personal.

“Los jugadores lo llevan bien, vamos funcionando día a día. Hacemos unas rutinas de entrenamiento para los jugadores y coordinamos el tema del material, para que llegara a cada domicilio de los jugadores. Esas rutinas van encaminadas en varios bloques. Un trabajo preventivo, otro bloque de trabajo aeróbico y un último para mantener los niveles de fuerza en el tren superior e inferior. A cada uno se les ha llevado una bicicleta para complementar el trabajo aeróbico”, explicó.

“Al no saber cuánto tiempo vamos a estar parados, sin poder entrenar en grupo, hay que vivir el día a día. El plan de trabajo inicial es de cara a dos semanas, y a partir de ahí variaremos según evolucione la situación. Los objetivos claros son de mantenimiento de fuerza, peso y grasa, en los niveles normales del futbolista. Cuanto mejor trabajo de base tengamos, en menos tiempo alcanzaremos los niveles óptimos para cuando entrenemos en grupo”, continuó.

Hubo también espacio para hablar de los lesionados. Ruiz cree que es beneficioso: "Este tiempo les va a venir muy bien para superar sus lesiones. En todos los casos (Dani Pacheco, Hicham y Boulahroud) va a ser así, salvo para Cristo. Este trabajo de recuperación lo lleva más específicamente Manu Gestoso. Manu, Julio y yo nos hemos dividido el trabajo haciendo seguimiento diario de todos los jugadores”.

23 años en el Málaga

“Tenía muy claro cuando estudiaba a lo que me quería dedicar profesionalmente. Estudié INEF en Granada, acabé y empecé a trabajar en el ámbito educativo. Estuve 13 años de profesor de educación física en San José, compatibilizando la educación y el fútbol en varios equipos de Tercera División. Entré en el Málaga de la mano de Miguel Rivera, con el que estuve antes dos años en el Torremolinos. Fue en la temporada 97/98 con el Málaga B. Estuve siete años y medio en el filial, y el resto en el Málaga CF. Esta va a ser mi 23ª temporada en el club. Son quince temporadas y media en el primer equipo, desde que Tapia suplió a Manzano”.

Vida durante la cuarentena

“Tenemos que ser conscientes de lo importante que es quedarse en casa, para que baje el número de contagios. Cuanto más tiempo estemos encerrados, antes saldremos del problema. Te cambia un poco el ritmo de vida diario, pero nos hemos adaptado en casa de la mejor manera posible. Yo intento hacer todas las mañanas el entrenamiento que mandamos a los jugadores, y también tengo contacto diario con el cuerpo técnico al día de todo en nuestro trabajo. Y haciendo trabajo atrasado que el ritmo diario no te permite hacer, y que uno no podía hacer”.

Familia

“En el entorno familiar hago más vida con mis hijos y mi mujer, juegas a distintas cosas, ves películas y pasas más rato juntos. Ellos son ya mayores (tiene dos, de 21 y 19 años) y tienen sus clases de universidad por las tardes online, pero estoy disfrutándolos mucho más que habitualmente. Con mi mujer igual, ella también desarrolla su trabajo desde casa y luego dividimos las rutinas entre todos interactuando mucho más entre nosotros”.

Otras aficiones

“Ahora alternamos series y películas. Con mi mujer estoy viendo las series ‘The Blacklist’ y ‘Ray Donovan’. De pelis legendarias hemos visto hace poco ‘La Jungla de Cristal’ y ‘Los Mercenarios’. También estoy releyendo un libro de preparación física, de Miguel Ángel Campos, preparador físico del Cádiz. Y leyendo otro sobre nutrición, enfocado a lo profesional. Mi mujer me dice que si no me aburre, pero soy un apasionado de lo mío, jeje”.

Gran seguidor de Rafa Nadal

“No he tenido tiempo de aburrirme y creo que no lo voy a hacer porque hay muchas cosas pendientes. Me gusta estar muy al día de todo en mi trabajo. Tengo conferencias por ver sobre las últimas tendencias de preparación física en el fútbol, tengo mucho material y no voy a tener tiempo para aburrirme”.

“Me gusta todo tipo de deporte y lo veo cuando se puede en televisión, pero soy una persona eminentemente competitiva y me gusta verlo en directo, no soy de ver deporte en diferido. Me encanta el tenis y admiro a Rafa Nadal. Me quedo con la final famosa contra Federer en Wimbledon, para mí el mejor partido de tenis que he visto. Si lo repiten, lo volvería a ver estos días”.

Mensaje optimista

“Seamos positivos, porque de todos los momentos que nos toca vivir siempre se pueden sacar cosas positivas y aprender de ellas. A vivir en familia y sacarle el máximo provecho, e intentemos desde casa superar el momento que nos ha tocado vivir. Y dar ánimos a todos los que lo están sufriendo más, especialmente a los sanitarios y los que trabajan día a día en la calle estando más expuestos al contagio. Muchos ánimos y un fuerte abrazo para seguir adelante. Estamos con ellos y saldremos. ¡Sí, se puede! Como dice Rafa Nadal, ¡vamos!”.