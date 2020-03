El jeque Al-Thani y sus ruegos por el coronavirus

De vez en cuando se asoma a su balcón favorito el jeque Abdullah Al-Thani. El investigado presidente blanquiazul, apartado desde hace alrededor de un mes de la gestión del Málaga, dirige ahora sus ruegos a la crisis del coronavirus, haciendo parada especial en España. Un mensaje con sus mejores deseos unos días después de publicar "corrupción de la corona", en referencia a la Casa Real española.

"Ruego a Dios que levante el flagelo de España. Y a todos los países del mundo", expresaba en su cuenta de Twitter el catarí, en un absoluto segundo plano en términos malaguistas y que recientemente recibió un nuevo golpe con la orden de ejecución por parte del juzgado de la sentencia favorable a BlueBay por el 49% de las acciones de la sociedad que formaron ambas partes.

Llega el mensaje del sheikh Al-Thani poco después de que el club que ya no dirige tuviese un precioso detalle adaptando su escudo y convirtiéndolo en una imagen de esperanza, solidaridad y cariño para los que combaten a diario el COVID-19.

Ruego a Dios que levante el flagelo de España.Y todos los paises del mundoI pray to God to lift the scourge from SpainAnd all countries of the worldأدعو الله أن يرفع البلاء من إسبانياوجميع دول العالم#España #Spain #إسبانيا #Málaga