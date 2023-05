Escassi: "Voy a estar aquí siempre que el club quiera"

Alberto Escassi compareció entre lágrimas tras confirmarse el descenso virtual del Málaga a Primera Federación, la derrota en El Toralín ante la Ponferradina (2-0) hace confirmar la marcha del club de Martiricos del fútbol profesional. Al igual que Pellicer, el centrocampista blanquiazul confirmó que se trata de un momento complicado: "Día muy duro, porque veníamos con todo el convencimiento de la necesidad que tenemos. Además, sabíamos los resultados de Leganés y Villareal B, por lo que eran más necesarios los puntos, pero no pudo ser". Además, el capitán blanquiazul afirmó que el equipo llegaba en un buen momento: "Veníamos haciendo muy buenos partidos atrás, con una racha muy buena y estábamos convencidos de conseguir los tres puntos aquí para seguir soñando. Ahora sólo queda dejarnos la vida por el escudo y la afición".

Precisamente, mandó un mensaje a esta, en especial a los "locos" que se desplazaron: "Las palabras ahora mismo me la sudarían, con perdón. Muchas gracias por el esfuerzo y lo siento por no haberles dado lo mismo. Entiendo que las palabras no calen, porque el mensaje está siendo muy repetitivo a lo largo de estos dos años". Eso sí, el 24 blanquiazul se sinceró: "Muero por el Málaga y voy a estar aquí siempre que el club quiera".

Respecto al descenso virtual, Escassi no buscó excusas y fue de cara en una de sus ruedas de prensa más duras de la temporada: "Cuando en 42 jornadas, hemos estado 40 en descenso, los números no engañan". Y sobre qué ha fallado, fue sincero: "Es un cúmulo de cosas que deberemos analizar cuando termine la temporada. No empezamos bien desde el principio y es algo que hemos arrastrado desde entonces. No queda otra que morir. Hemos estado todo el año metidos ahí. No queda otra que morir estos tres partidos. Estamos a ocho puntos, es muy complicado, pero hasta que las matemáticas no digan lo contrario debemos dejarnos la vida".

Por último, el jugador malagueño también realizó un análisis del encuentro: "En todo momento hemos tenido el partido controlado, sobre todo en la primera parte. En la segunda igual, ha sido una perdida en banda que ha pillado al equipo descolocado en defensa, así llegó el primero. En el minuto 80 y pico, teníamos que ir todos arriba y nos pillaron a la contra tras una jugada a balón parado. Me gustaría recalcar que pedimos disculpas a la afición y sobre todo le agradecemos todos los viajes que se han pegado, gastándose su dinero y tiempo. No hoy palabras para ellos. Pedirles disculpas, es una pasada como seguían animando a pesar del 2-0 en contra. Agradecer todo su esfuerzo, no tenemos palabras".