Escassi: "Si nos paramos a pensar es un error, nos quedaremos estancados"

Alberto Escassi es un tipo de ideas claras. Su llegada al Málaga no ha sido la opción más cara para él pero sí la más feliz y por su experiencia y trascendencia está llamado a ser uno de los jugadores importantes dentro y fuera del césped malaguista.“Nunca me ha tocado vivir una pretemporada así. Es una situación atípica por la situación, hay varios frentes abiertos y es difícil hacer así una buena preparación de pretemporada. No me gusta poner excusas, hay que trabajar, no queda otra”, dijo en la Cadena SER y añadió en lo referente a su fichaje: “Era mi deseo desde hace muchos años, era consciente de la situación que atravesaba el club, pero cuando me llamó Manolo y hubo la posibilidad de venir, le dije a mi agente que no quería escuchar la oferta de ningún club, me daba igual el tema económico, perder dinero. Mi sueño y mi compromiso era estar aquí con el Málaga, ayudar a que salga adelante de esta situación”.

En un día particularmente intenso para el club, Escassi reconocía estar al tanto de las dificultades: “Si soy sincero, sabía perfectamente dónde me metía, sabía la situación. Soy malagueño y malaguista, sabía lo que pasaba en el club a través de la prensa y tenía algunos amigos que estaban en el Málaga. Pudieron las ganas más que la situación, me daba igual cualquier otro equipo, quería estar aquí y estoy convencido de que he acertado, quiero trabajar y sumar”.

“Tenía muchísimos equipos, es la verdad, pero cuando surgió la posibilidad del Málaga, le dije a mi agente que no quería escuchar a otros equipos, que me daba igual perder en lo económico, ganaba en felicidad y en cumplir un sueño: debutar con el primer equipo y estar en el equipo de mi tierra. Estuve seis o siete años en el fútbol base pero nunca pude debutar en el primer equipo y esa era mi ilusión”, explicó en lo referente a su fichaje y añadió sobre su debut: “Se siente muchísimo orgullo y emoción, fue una situación agridulce. Lo bueno debutar con el Málaga lo esperaba desde hace mucho tiempo y la mala lo deportivo. Siempre salimos a ganar y no pudimos sacar ningún punto de Tenerife, hay que trabajar y tenemos el próximo partido ahí al lado y podremos sacar los primeros puntos”.

“Hasta el último día habrá salidas y entradas. Estamos los que estamos y tenemos la máxima ilusión.”, dijo sobre la plantilla y apostilló: “Es una situación muy rara, pero es lo que hay. Si nos paramos a pensar es un error, nos quedaremos estancados. Hay que dar pasos adelante, pensar en el futuro, competir al máximo los que estamos”.

Además, también habló sobre los jugadores incluidos en el ERE: “A nivel personal no sé cómo están. A nivel de grupo, lo que transmiten es para quitarse el sombrero. están en una situación complicada con el ERE y están entrenando y haciendo grupo. A los nuevos nos han ayudado muchísimo para meternos en el equipo. Pese a la situación personal que tengan, estas tres semanas que llevo con ellos, el trato que nos dan a los nuevos es de diez y es para agradecérselo”.

Otro punto que salta a la vista es la dificultad de consolidar el equipo y de coger forma para los recién llegados. Además reconoce que aún está por llegar a su mejor estado físico: "Es raro, cuando hay un equipo prácticamente nuevo se necesita un proceso de adaptación y para él queda un poco. Como ha dicho el entrenador faltan dos o tres semanas más. No sabe con quien puede contar y con quien no, pero no hay que poner excusas: somos 11 contra 11, hay que tener el máximo compromiso. A nivel personal no me encuentro al 100%, una buena base de pretemporada es lo que te da estar al máximo en la temporada. Seguro que en un par de semanas con el buen trabajo que hacemos en los entrenamientos, tendremos el tono físico adecuado y estaremos mejor".

Para Escassi, los canteranos que se entrenan con el primer equipo serán importantes: "Me parecen jugadores interesantes, muy buenos. Desde el primer día, en el primer entrenamiento vi intensidad y un compromiso muy bueno. Los que tengan oportunidades seguro que lo hacen fenomenal.

Por último, habló del choque contra el Castellón: "Es un partido complicado. El otro día en el 97 ganaron 1-2 a la Ponferradina, van con mucha ilusión, pero nosotros somos el Málaga. Da igual contra quien juguemos, hay que ir a por los tres puntos en cada partido. Hay que salir a ganar. Lleva bastantes años sin fútbol profesional y no se querrán ir. será un partido muy competido, en esta categoría no hay otra cosa, si no sales bien y te relajas, lo pasas mal y cualquiera te puede ganar".