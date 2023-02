Febas, Rubén Castro, Juande... Pellicer pasa revista

En una rueda de prensa más extensa de lo habitual, para lo que acostumbra una previa, Pellicer tuvo tiempo para hablar de nombres propios de su plantilla. Dejó el castellonense parte de su seña con el once que plasmó en Gijón, con hasta seis modificaciones, y la entrada de jugadores que estaban en el ostracismo, caso de Fran Sol o Gallar, papel secundario el de ambos en etapa Pepe Mel. No por alusiones porque no se le preguntó directamente, pero afirmó con rotundidad que ningún efectivo de la plantilla había pedido salir.

Fue chocante la suplencia en El Molinón tanto de Rubén Castro como Aleix Febas, dos primeras espadas en el conjunto blanquiazul. "Están disponibles. Estoy contento con ellos, y con todos. Son muy importantes. Nos tienen que dar para crecer. Prefiero a la calidad de trabajo que a la cantidad, y creo que tenemos un aplantilla que estén activos todos. Necesitamos de todos. No jugaron porque era un plan de partido y decidí por otro tipo de perfiles. Mañana seguramente habrá cambios", explicaba Pellicer, dando a entender que tanto el canario como ilerdense tienen muchas papeletas de volver a la titularidad.

Otro nombre propio es de Alvin Appiah, aún cogiendo el tono: "Va a entrar en convocatoria. Está entrenando bien, quiere porque estamos haciendo entrenamientos específicos, de la poca actividad que ha tenido en el Tenerife. Nos va a ayudar".

Ramón Enríquez debería ser uno de los reforzados con la llegada del castellonense, siempre y cuando le respete un físico de cristal en los últimos meses: "Está siendo mala temporada para todos, también para él. Viene de un proceso de inactividad. Es una de las opciones que tenemos, le conozco bien. Sé lo que nos puede dar, además en muchos contextos de partido. En ese aspecto estamos muy contentos con el, porque nos puede ayudar en lo colectivo".

Por último, habló de Juande Rivas: "Este año y medio no tengo la información de qué está pasando. La semana que viene creo que puede estar y le necesitamos. Sabe el aprecio que le tengo, desde juveniles estoy con él. Ahora es profesional y cuando vienen las exigencias. Controlar todos los detalles que vienen por detrás. Rubén Castro lleva toda la vida haciendo goles, con el hambre. No se ha perdido un entrenamiento desde que llegó".