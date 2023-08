Fichajes: El Valencia apunta a Iván Jaime, el Málaga aguarda

El mercado de fichajes todavía puede provocar que el Málaga cobre otro pellizco adicional gracias a operaciones en las que es un sujeto pasivo. Tal es el caso de Iván Jaime, que además de contar con la posibilidad de salir al Oporto, tiene un nuevo pretendiente. Según informó SER Deportivos, en futbolista malagueño está en la agenda del Valencia con vistas a reforzar su plantilla 2023/2024.

El mediapunta malagueño, todavía de 22 años, ha cuajado varias temporadas a buen nivel en el fútbol portugués en las filas del Famaliçao, estando especialmente acertado en este último curso, lo que le ha servido para ponerse en el escaparate y llamar la atención de clubes de primer rango. El Málaga espera la venta del jugador formado en La Academia porque dispone de un porcentaje alto de la futura venta de Iván Jaime.

Iván Jaime salió del Málaga en septiembre de 2020 dejando medio millón de euros en las arcas de Martiricos y con el club guardándose un porcentaje de alrededor de un 20% de una futura venta. Hay que recordar que fue el verano del ERE deportivo a la plantilla y la situación de la entidad estaba más próxima a la desaparición que a otra cosa. El chico no quería seguir sin ficha de la primera plantilla (entonces no había jugado ni 20 minutos en total) y apareció el Famaliçao para darle una salida.

El Famaliçao es un club clásico que vive de encontrar jugadores con potencial, ayudarles a su desarrollo y luego lograr una venta interesante. De cualquier modo, el futbolista ya no quiere seguir en el club y su entrenador (Joao Pedro Souza) confesó recientemente que no puede contar con él: "Me encantaría contar con Iván Jaime, pero no va a jugar. Estamos hablando de cuestiones de mercado. Hablé muchas veces con él, no se mostró disponible para competir".

El Valencia ha entrado en escena pero con la intención de que sea una cesión en la que se ocupen de la ficha del jugador. El Famaliçao, en todo caso, querría cobrar por el préstamo de su jugador más cotizado en el mercado de fichajes.