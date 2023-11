Genaro: "Si queremos aspirar a lo máximo, tenemos que ganar todo en La Rosaleda"

El capitán del Málaga, Genaro Rodríguez, habló en los micrófonos de Onda Cero acerca de la marcha del conjunto blanquiazul y del peso que cargan sobre sus hombros. "El cartel de favorito lo tenemos, pero tenemos que guardarlo en el cajón", aseguró el sevillano, que quiere huir de lo que consideran errores cometidos la temporada anterior. "Fue una mancha en el historial con ese descenso, fue un año muy complicado y aquí estamos para intentar revertir la situación y hablar en mayo de lo que todo el mundo quiere", puntualizó.

Se perderá la cita contra el Atlético Sanluqueño por sanción, pero estará animando y apoyando como uno más: "El pero del partido de Murcia es que vi la quinta amarilla y me pierdo el siguiente partido. Se podría haber evitado, pero estamos bien, hemos vuelto a ganar. Este fin de semana tenemos que hacernos fuerte en casa. Si queremos aspirar a lo máximo tenemos que ganar todos los partidos aquí. Nosotros pasito a pasito con contundencia. Es importante el 1-4, pero no nos podemos venir arriba. Cualquier equipo nos puede pintar la cara si no estamos al 100 por 100”.

Sabe que las críticas van a estar ahí, pero Genaro es alguien a quien le gustan los retos: “Me hizo quedarme el reto y la deuda que tenía con la gente, además también tenía un año más de contrato. Puede ser el que público lleve razón con sus críticas, ellos lo que quieren son resultados".