Sol y consistencia (17:00)

El Málaga transmitió unas maravillosas sensaciones en su primera hora de competición. Luego sucumbió víctima de la fatiga. José Alberto ya ha dejado claro cómo quiere que sea su equipo. Lo que sucede es que afrontar una segunda jornada liguera en agosto y a las 17:00 horas pondrá a prueba la resistencia blanquiazul, que terminó cayéndose y casi pierde el duelo ante el Mirandés.

Contará con una nueva herramienta el asturiano para este partido. Antoñín firmó, se entrenó solo, luego pasó a hacer con el grupo y se montó en el avión a Ibiza. Ya tiene algo de esa pólvora que falta en la plantilla. Una de las lecturas del estreno fue, según el técnico, no rematar la faena en la primera mitad.

Es un buen refuerzo Antoñín, que podría ser el delantero centro y formar junto a Brandon Thomas. La solución de la casa el lunes fue tirar de Roberto. El chico lo hizo bien, pero arrastra algunos problemas físicos que le han impedido entrenarse casi toda la semana. En las alas se espera a Paulino y Kevin, que tuvo una irrupción en la élite que todavía casi ni se cree él mismo. Puede ver cumplido un sueño si se junta en el césped con sus hermanos Antoñín y Luis Muñoz. Raza malagueña.

Por lo demás, no debería sufrir demasiadas modificaciones el once. El equipo funcionó. Se sabe ya que Ismael Casas no es de su agrado, pero no puede contar todavía con el recién fichado Víctor Gómez, que todavía no ha pasado por Málaga y se le espera para iniciar la nueva semana.

El armazón es fuerte y más experto ahora. Peybernes y Javi Jiménez se añaden al mencionado Luis, a Escassi, Juande y Barrio para dotar de una mayor solidez al equipo. Tiene más carácter, no cabe duda.

Delante estará el UD Ibiza, que todavía no tiene una iluminación en Can Misses como para jugar más tarde. Una locura poner en riesgo así a los jugadores en lugar de obligar a buscar alternativas...

El equipo ibicenco cuenta con un viejo conocido como Cifu. ¿Suena lejano? Ni un año desde su salida. El tiempo viaja distinto en términos malaguistas. Tiene un bloque consolidado que le llevó a subir y ahora está buscando refuerzos que le permitan dar guerra en una categoría muy igualada. Recientemente han inscrito a dos delanteros: Guerrero y Cristian Herrara. No está mal.