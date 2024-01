Imanol Alguacil, sobre el Málaga CF-Real Sociedad: "Estamos ilusionados también"

"Tenemos que respetar nuestro escudo, que es lo que hacemos siempre: representamos a la Real". En el modus operandi de Imanol Alguacil no figura la posibilidad de tirar ninguna competición y no lo va a hacer con la Copa del Rey, ante este partido ante el Málaga, un rival "importante" e "histórico" para el entrenador de la Real. "Ya me conocéis, estoy con ilusión; hay que jugar siete partidos para llegar a la final, ya hemos ganado dos y queremos ganar el tercero". Así afronta el oriotarra la tercera ronda copera en La Rosaleda. Un 'once' con menos cambios

Así las cosas, y al venir de una "semana fresca" y tener luego cinco días para preparar el duelo ante el Athletic se espera un 'once' más liguero que copero: "Va a ser el mejor once posible", advierte el técnico oriotarra. "No sé si será la alineación tipo que puedas tener en mente, pero pondré los 11 que puedan afrontar el partido para ganarlo", sostiene Imanol. Es evidente que el 'jefe' del vestuario concede una importancia máxima a esta competición: "Nos jugamos un pase a la siguiente ronda, estar más cerca de una final, el objetivo es muy claro: ganar para estar en la siguiente ronda".

No piensa en hacer en La Rosaleda probaturas para el derbi porque "todavía queda mucho tiempo" para ese partido, pero está convencido de que "para llegar bien a ese partido, hay que ganar este y competir este". Y como "no sabemos qué jugadores están disponibles para el derbi", asegura que "el más importante es este ante el Málaga".

Tranquilo con los sustitutos

Con las ausencias, se abre la posibilidad de que entren jugadores con menor participación hasta ahora como Marrero, Odriozola, Zakharyan o Momo Cho: "Todos tienen que estar preparados y disponibles, por eso trabajamos como trabajamos. Es lo que menos me preocupa y asusta. Si estos no juegan es porque los demás están fenomenal, no quiere decir que estén mal". En este punto celebró los 32 puntos con los que su equipo terminó la primera vuelta liguera y su excepcional manera de competir en la Champions.

¿Cambio de sistema?

Imanol, incluso, no descarta cambiar de sistema y retomar el 4-4-2 con rombo en el centro del campo, habida cuenta de las ausencias por lesión y los torneos internacionales de tres de sus atacantes. Es una idea que le viene rondando por la cabeza incluso desde antes de la actual situación de su tropa ofensiva: "Se me ha pasado por la cabeza y no solamente ahora que se han ido. Los entrenadores tenemos que estar siempre dándole vueltas. Ya lo veréis, dependerá del estado de forma de los jugadores. Si los jugadores de banda aportan como lo hicieron en su día Barrene y Take, por qué no seguir con el mismo sistema, pero no tengo miedo a cambiar si estamos faltos de extremos".

El entrenador es consciente de que la motivación con la que encarará el Málaga el partido estará por las nubes: "Para ellos es muy ilusionante enfrentarse a la Real, un equipo de Champions, el equipo que ganó este título hace tres años". Pero no cree el preparador guipuzcoano que esto sea una ventaja para el cuadro costasoleño porque "nosotros estamos ilusionados también. Sabemos qué estadio es, que la gente estará con ganas, pero nuestra ilusión es la misma".