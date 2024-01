Sergio Pellicer, sobre el mercado: "No tiene que venir ninguna estrella"

El Málaga CF afrontará este domingo su duelo más exigente y complicado de lo que llevamos de temporada. El cuadro andaluz se verá las caras ante la Real Sociedad, que se encuentra en octavos de final de la UEFA Champions League tras ser primera de grupo. Sergio Pellicer habló ante los medios de cara a este partido y, como es normal por las fechas, pues también se vio obligado a responder sobre el mercado de fichajes.

El técnico de Nules dejó claro cuál es el perfil de jugador que necesita y no es ningún héroe de invierno: "No tiene que venir ninguna estrella, sino que alguien que entre en el engranaje, que mejor si viene la semana que viene, pero eso no lo controlamos los entrenadores, sino que lo hace el propio mercado".

Estas declaraciones muestra que lo que quiere es que venga alguien acorde al grupo para que siga primando lo colectivo por encima de futbolistas individuales, tal y como sucede algunas veces con los fichajes de invierno a la desesperada por culpa de la presión por cumplir los objetivos establecidos al inicio del curso. Pese a que en los meses de agosto y septiembre de 2023 no se mencionaba la palabra ascenso como objetivo, Pellicer ya dejó clara sus intenciones: "Vamos a luchar por volver al sitio de donde nunca nos teníamos que haber ido".

Después de esto, el entrenador del primer equipo de la entidad de la Costa del Sol comentó que también necesitaban otras cosas, además de dos llegas: "Creo que Loren Juarros está trabajando, pero, para mí, el mejor refuerzo es la afición de ayer para que nos demos cuenta de la gente que tenemos detrás de nosotros cada partido. Tenemos que conseguir esa cercanía con la prensa, la afición y con todos como sucedía hace años".