Lista de convocados del Málaga CF ante el Atlético Sanluqueño

Sergio Pellicer dio a conocer su lista de convocados para el partido entre el Atlético Sanluqueño y el Málaga CF que se disputa este domingo 10 de marzo en el estadio El Palmar a partir de las 16:00 horas correspondiente a la jornada 27 del Grupo 2 de Primera RFEF. Son 23 los hombres que se lleva el entrenador a Sanlúcar de Barrameda. Entre ellos está Juanpe, como también Aarón Ochoa e Izan Merino, ambos con el filial este sábado en el que ganaron al Real Jaén. Se queda en casa Roberto Fernández, tal y como había adelantado el entrenador de Nules un día antes.

El Málaga se entrenó por la tarde bajo la lluvia en el estadio de La Rosaleda, donde no estuvieron los dos canteranos mencionados pero sí el portero Adrián Pereda. El equipo hará noche en tierras gaditanas antes de afrontar el partido de El Palmar.

La lista de convocados del Málaga CF

Alfonso Herrero, Carlos López, Jokin Gabilondo, Carlos Puga, Moussa Diarra, Murillo, Juande, Nelson Monte, Einar Galilea, Víctor García, Dani Sánchez, Genaro Rodríguez, Izan Merino, Aarón Ochoa, Luca Sangalli, Dani Lorenzo, Juanpe, David Larrubia, David Ferreiro, Kevin Medina, Javier Avilés, Dioni y Juan Hernández.

Pellicer

"Roberto no va a estar, la semana que viene va a estar. Manu Molina creemos que también la próxima. Podríamos forzar pero no creemos que sea el momento. Juanpe una sobrecarga, se entrenó y a ver cómo está. Si llegan esas finales que no hay más detrás… para jugar hay que entrenar desde el día menos tres y para ir convocado desde el día menos dos hay que entrenar y estar preparado para ayudarnos, si no, no puedes ir. Cuando llegue el último contexto en el que hay que forzar cambiaremos la gestión del grupo. Ahora hay que estar al límite, cuanto más entrenas, mejor te encuentras. Juanpe creemos que va poder estar. Por lo demás, muy contento con el trabajo de los chicos. No es momento de forzar a Roberto. Hay que respetar el cuerpo, el físico y la mente de Roberto. Si hubiese sido el último partido sí habríamos forzado. Ahora están apareciendo otras soluciones y eso es lo más importante en una plantilla de sentimiento colectivo”, explicó el de Nules.