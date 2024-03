Lolo Escobar, tras el Algeciras - Málaga CF: "Es posible el ascenso"

Lolo Escobar, entrenador del Algeciras, habló ante los medios después del empate de su equipo ante el Málaga en el Nuevo Mirador. “Nos ha faltado solo un poco. Herrero es uno de los mejores porteros de Primera RFEF y Segunda en en el uno contra uno. Me siento muy orgulloso de todos mis jugadores. El equipo y la afición han estado increíbles, comenzó el técnico, que apuntó alto: “Como estuvimos hoy (por ayer) es posible lograr el ascenso".

En el análisis del encuentro, matizó que hubo tendencias para ambos equipos: “Para mí, el partido ha tenido varios momentos. Los últimos 20 minutos de la segunda parte la han tenido donde querían y por eso hemos ajustado en el descanso y nos ha salido todo perfecto con dos bajas muy importantes”.

Escobar siguió argumentando qué sucedió sobre el césped, sobre todo cuando el Málaga mandaba: “No era falta de concentración, sino que saltábamos en zonas que no debíamos saltar. Cuando nos hemos ajustado en la segunda parte, ya hemos mantenido mejor a raya a Ferreiro. Nos ha ido muy bien al empezar y cuando hemos cometido un par de fallos ya ha empezado eso”.

“Ellos basan todo en situaciones en tres contra dos y había que equilibrarlos. No era una cuestión física y los números son muy parecidos en lo físico. Tenía muy claro los cambios. Necesitaba agresividad para un jugador como Roberto. Me gustaría que la tónica fuese la de los primeros 20 minutos. El partido demandaba valentía y en la segunda parte la ha habido”, continuó el preparador algecirista, que elogió a sus jugadores por adaptarse a las circunstancias: “Dije en la previa que es un gusto que salga de ellos el poder hacer este tipo de cambios de posición. No ha habido ningún problema en lo físico, solo un golpe que ha sufrido Dani Merchán”.

Acerca de las críticas de algunos seguidores, dijo: “Ha aparecido uno de esos 20 a decirme que era muy malo y lo respeto. No dije nada con ganas de faltar el respeto”.