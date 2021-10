Luis Muñoz se operará el miércoles en Madrid

Luis Muñoz se operará este miércoles 6 de octubre (a primera hora de la tarde) en la Clínica CEMTRO de Madrid. La intervención, al igual que en los casos de Chavarría y Calero, la realizará el doctor Manuel Leyes. El malagueño se rompió en la sesión del pasado jueves, ya desde el primer momento pareció una lesión grave.

Los compañeros se acordaron de él y le dedicaron la primera victoria tras su lesión. Tanto con una camiseta mandándole fuerza antes del partido como en la celebración del que sería gol de la victoria, de Peybernes, como en las declaraciones posteriores, empezando por José Alberto y siguiendo por Genaro y el central francés. Es un jugador de máxima importancia en el equipo, en el campo y fuera. Y su pérdida será importante.

No será el primer problema serio que deberá afrontar Luis en su carrera. En edad cadete sufrió una fractura por estrés de la vértebra L2. Con los peores pronósticos posibles. "Me perdí un año entero y medio del siguiente. Estaba todo el día de médicos y muchos me decían que tenía que dejar el fútbol, que esa lesión era muy grave y no sabían si me iba a recuperar o no. Había muchas noches en las que lloraba en la cama porque pensaba que tenía que dejar el fútbol. Pero fui a otros médicos, dieron con lo que era y lo pudimos arreglar. Fue una época muy dura, pero la superé. Mi familia me arropó", relataba poco después de su debut en el primer equipo. Con las únicas secuelas de tres tipos de plantillas diferentes según el tipo de bota que use y una tabla de ejercicios diarios el resto de su vida para fortalecer la espalda.

Ahora llega una lesión importante, pero de la que multitud de futbolistas han salido sin problemas para desarrollar longevas carreras. A sus 24 años se enfrenta a un momento delicado, pero del que deberá salir más fuerte.