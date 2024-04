Málaga CF-AD Ceuta: Último tren al ascenso directo (12:00)

Conforme van llegando los últimos compases de la temporada, se van agotando las opciones de cumplir ciertos objetivos o de conseguir hitos y, en el caso del Málaga CF, se le va alejando un poco más el ascenso directo con los empates que está cosechando en estas últimas jornadas, dado que no está penalizando los fallos rivales y Castellón y Córdoba aprovechan los de los andaluces para alejarse un poco más en la tabla y convertir esto en una lucha de dos. Como consecuencia, los de Sergio Pellicer necesitan vencer a la AD Ceuta en La Rosaleda para poder seguir sumidos en esta lucha por regresar al fútbol profesional por la vía rápida.

No será tarea fácil por mucho que haya que hacerlo, puesto que los del norte de África llegan en una gran dinámica y a competir sin complejos en un gran escenario después de cinco victorias consecutivas que le ha dado alas a los de Jose Juan Romero que le pidió en la previa a los suyos que disfruten, porque, de esta manera, siempre plantan cara a los más grandes de la categoría, según él.

Los malagueños necesitan cambiar de dinámica de forma urgente para poder optar seriamente al ascenso directo, puesto que lleva tres empates y dos victorias en sus últimos cinco compromisos ligueros y tiene que remontar diez puntos al líder y quedan 24 por jugar antes de que acabe la temporada regular. El haber firmado las tablas recientemente ante Algeciras, Linares Deportivo y Atlético Sanluqueños ha llevado a los de la Costa del Sol a estar prácticamente obligados a ganar para seguir vivos en una lucha en la que tienen ya un handicap bastante considerable.

Encima se encuentra en un escenario en el que las bajas han vuelto a mermar las posibilidades de Sergio Pellicer para armar el once inicial, dado que Einar Galilea, que estaba en su mejor momento de la temporada y se había asentado definitivamente como pareja de baile de Nelson Monte en el centro de la zaga, no podrá jugar, Dani Lorenzo es duda tras su reciente operación de la que todavía conserva los puntos de sutura, pero vuelve Genaro Rodríguez, que es un pilar fundamental del plantel y los datos así lo demuestran, y Ramón Enríquez también podrá estar, aunque el técnico ya ha dejado claro que no tendrá tantos minutos por precaución, aunque demostrase un gran nivel en su tan ansiado regreso, pero prima la cordura y se va a ir paso a paso con el de Órgiva.

Además, el Málaga CF tiene que andar con cuidado de cara a las infracciones que haga durante este partido y los restantes hasta acabar el curso, porque está bastante amenazado por el ciclo de tarjetas y buena prueba de ello es que Dani Sánchez no podrá jugar ante la AD Ceuta FC, debido a que vio la quinta ante el Linares Deportivo el pasado fin de semana. Por su parte, Roberto Fernández, Einar Galilea y Víctor García se encuentran sobre el alambre, puesto que tienen cuatro en sus casilleros personales y ver una más les haría perderse un partido que ya se antojará trascendental por la cercanía del final de campaña.

Esta cita no se queda en lo deportivo, porque va a estar rodeado de muchos adicionales que van a apelar a lo emocional debido a la celebración del 120 aniversario del primer partido de fútbol en la provincia de Málaga, que va a provocar que haya desde una camiseta especial hasta que salgan leyendas de la historia de la entidad para posar junto con el once inicial al principio de la contienda.