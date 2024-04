'Sold Out' confirmado para el Málaga CF-AD Ceuta

La afición nunca ha dejado al Málaga en la estacada y este paso por la categoría de bronce del fútbol español no está siendo una excepción y miles de malaguistas han demostrado su fidelidad por el escudo y buena prueba de ello es La Rosaleda es el undécimo estadio de toda España con mejor media de espectadores en lo que llevamos de temporada a pesar de estar de Primera Federación.

Y es que una vez más el malaguismo ha respondido y no se va a perder una fiesta del fútbol en la provincia por el 120 aniversario que encima coincide con un duelo ya trascendental por las aspiraciones de los de Sergio Pellicer, puesto que, en el caso de no conseguir los tres puntos, se pondría ya muy cuesta arriba el poder optar a esa primera plaza que da el ascenso directo al fútbol profesional. Debido a todo esto, las taquillas de La Rosaleda se han visto obligadas a tener que colgar el cartel de 'Sold Out' una vez más, porque miles de seguidores quieren estar ahí con los suyos en una fecha tan señalada e importante.

Además, se espera una presencia numerosa de aficionados de la AD Ceuta FC, que llega con la flechita hacia arriba a este duelo en la Costa del Sol. Este aliciente también ha ayudado a que no queden entradas 24 horas antes del enfrentamiento.

El programa de la fiesta del 120 aniversario

El 3 de abril del 1904 se dieron cita 3.000 malagueños para ver por primera ver un partido de fútbol en la provincia y este domingo, después de 120 años y cuatro días de historia blanquiazul, se reunirán más de 25.000 aficionados para celebrarlo en un Málaga CF-AD Ceuta que podría dejar prácticamente encarrilada y cerrada ya la presencia de los andaluces en playoffs y el acabar como mínimo cuarto clasificado.

Con motivo de esta celebración del aniversario de un hecho para la historia de este deporte en la provincia, la entidad de la Costa del Sol ha diseñado un día para recordar y este es el programa de la fiesta del 120 aniversario:

Camiseta vintage

La plantilla jugará con la nueva indumentaria diseñada por Hummel, que tanto éxito tuvo en su salida a la venta este jueves, en el que cientos de malaguistas acudieron en masa a hacerse con una de ellas y algunos tuvieron que irse a casa sin éxito. Además, el portero también lo hará con una especial que recuerda a Gallardo.

Foto inicial de leyendas

Al comienzo del encuentro, varios representantes de distintas generaciones de malaguistas junto con el once inicial de ese duelo que decida Sergio Pellicer.

Banderines y pintacaras

La grada volverá a mostrar una gran entrada y para que el ambiente sea más animado que de costumbre, pues los voluntarios de la entidad de Martiricos repartirán banderines y pintacaras para que todo se vea de color blanquiazul.

Guardia de Honor

Un grupo de niños recibirán a los jugadores al saltar al terreno de juego con grandes banderas representativas del club.

Un palco para la historia

Habrá una gran representación de antiguos presidentes del club en el palco de La Rosaleda para presenciar el encuentro y dicha fiesta del malaguismo.

Un arco de salida para la historia

Los jugadores saldrán por un arco que imita a la icónica portada antigua del estadio La Rosaleda.

Regalo de camisetas en el descanso

Ya se ha convertido en costumbre que se regalen camisetas durante el descanso en los duelos celebrados en casa, pero esta vez tendrán un diseño especial con motivo de esta celebración.

Penaltis de aficionados

Olin ha elegido a diez seguidores para que puedan lanzar un penalti tras el duelo.