Málaga CF - Granada: Quererse mucho más (21:00)

Al Málaga le sigue costando mucho encontrarse. Hay algo en el lenguaje no verbal cuando están en el césped que evidencia que falta ese punto de química que provoca que todo fluya. Los jugadores blanquiazules necesitan ganar al Granada por muchos motivos, pero también necesitan encontrar estímulos para quererse más entre ellos, encontrar la complicidad y empatía que favorezca el detalle.

Está dando el Málaga síntomas de vida y no es poco adentrados en este contexto de crisis. En los distintos perfiles de jugadores que hay en el seno de la plantilla, algunos como Aleix Febas y Fran Villalba parecen haber entendido lo que toca y llevan varias citas remangándose. No son los únicos. Es lo que toca en Segunda, sobre todo cuando las cosas no marchan. Otros, con sus limitaciones, cada vez se esfuerzan más por esconder carencias y aprovechar sus virtudes. Con suma honradez, hay que decir.

Aun así, todos los gestos son insuficientes para romper en un Málaga sólido. Para eso se necesitan resultados, importa poco la estética. Hay que mantener la portería muchas veces a cero y ser más eficaz con las pocas ocasiones que se tengan. Recuperar la mejor versión de Rubén Castro, N’Diaye y Esteban Burgos se antoja esencial.

Para romper con lo establecido, Mel está contando con chicos de la cantera. Ahora es el turno de Issa Fomba y Juanmita, todavía por debutar. Factores que pueden iluminar una noche, como ya hicieron Cristian y Haitam.

Mel había empezado a encontrar algo parecido algo que figura en su manual de base, pero nuevamente la plaga de caídos del Málaga condiciona la apuesta. Nunca se sabe cuál es el detonante. Quizás esa fórmula de blindaje del Ciudad de Valencia es justo lo que se necesita, que siempre es más importante que lo que se quiere.

Enfrente estará el Granada, escoltado por unos 2.000 inmaculados que aprovechan el festivo para acudir al derbi. Dice N’Diaye que no importa cuántos vengan, que Málaga siempre contará con más gargantas. No yerra en eso. Porque el equipo y la afición, la afición y el equipo, necesitan identificarse los unos con los otros. El fútbol es tan grande porque es todo lo que pasa en el campo y mucho más.