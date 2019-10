Miguel Torres abandonó el fútbol la temporada pasada, tras su año muy complejo repleto de lesiones, se desvinculó del Málaga y puso punto y final a su periplo como futbolista de élite. Colgó las botas en julio a sus 33 años poniendo fin con ello a cinco temporadas defendiendo los colores blanquiazules, su etapa más larga en un club. Pese a ello, no fue hasta ayer, ante los micrófonos de El Partidazo de Cope, cuando el madrileño analizó cómo fue su salida de la entidad y cómo ve la situación actual del club.

"Estoy triste y preocupado, es una situación dramática. Sobre todo porque hay mucha incertidumbre porque no se sabe como se puede solucionar esto desde hace mucho tiempo. Se venía venir desde hace muchos años", relataba el que fuera central malaguista el pasado curso sobre el caos institucional blanquiazul: "Evidentemente la responsabilidad la tiene el propietario [Al-Thani], pero cuando el Málaga está muchos años en Primera e incluso el año pasado que estábamos en Segunda y éramos el máximo presupuesto pues también las personas que han tomado decisiones de formar plantillas y ajustar presupuestos también tendrán su responsabilidad".

Sobre su relación con Al-Thani, Torres aseguraba que "el poco contacto que he tenido con él es una persona educada, que no tiene mucha formación en lo que es nuestro fútbol y que ahora mismo está en un camino perdido para poder ayudar a una ciudad tan grande como es Málaga y a una afición tan grande".

"Tenía un año más y fue una decisión mía personal. De hecho hay un cuerpo técnico [el de Víctor], que a parte de estar trabajando muy bien tengo una relación de amistad con ellos, quería que continuase pero a mí la cabeza me pedía parar porque la situación del Málaga no era buena. Sentía que allí debía cerrar un ciclo y no me apetecía vivir otra experiencia fuera del club en cualquier otro equipo. Creo que era momento idóneo", desgranaba el ex central sobre su salida del Málaga, a lo que añadía: "También soy una persona inquieta que me gusta evolucionar y prepararme en otros ámbitos de la vida y el fútbol para mí no es lo más importante de la vida. Nunca he sido fanático de mi profesión. Quiero evolucionar y me quiero ver en otro tipo de cosas".

Fueron bastante polémicos los últimos meses del jugador en La Rosaleda entre lesiones y una hipotética salida del club, se explicaba así: "El problema es que Miguel Torres no ha dicho que no quería seguir en el Málaga, yo directamente cuando oficialicé mi retirada es cuando dije que no quería seguir en el Málaga. Al final con el tema del descenso, que era uno de los capitanes, muchos periodistas trataron de sacar información sobre mí que no era real, solamente por generar contenido. Un periodista del corazón decía que estaba negociando con el Getafe para venirme a Madrid a vivir con mi pareja. Y eso a un aficionado del Málaga, con su equipo descendiendo, siente que un capitán de la plantilla pues es un traidor y se quiere marchar. La afición se va contagiando y nadie sale a desmentir esta noticia y yo tampoco voy a pararme todos los días a dar explicaciones de lo que quiero en mi vida. Me dedico a entrenar y a responder a mis entrenadores. Menos el del año pasado [por Muñiz], todos han confiado en mí mucho".

Lesiones

"Lesiones en momentos oportunos, cuando me fui a vivir a Grecia y firmé tres años y tuve que rescindir al final del primer año porque no podía jugar por una lesión. Tuve con 26 años cinco meses sin equipo preparándome para ver si algún equipo estaba interesado. Si no es porque llamo al Málaga y toco su puerta y me da la oportunidad de ir allí estaría sin equipo con 26 años después de jugar un montón de partidos con el Madrid y ganando dos ligas".

Sus próximos pasos

"Me voy a sacar el curso de Entrenador por formarme. He dejado de jugar, pero no he dejado el fútbol. Todo lo que pueda seguir aprendiendo tengo las puertas abiertas porque al final es el medio donde más años he estado y mejor me siento. También quiero verme haciendo cosas diferentes, me gusta mucho la gastronomía. Cocino siempre en casa y con mis amigos. Paco Roncero, que es mi amigo, me va a dar clases de cocina por la mañana. Comentarista es algo que me gusta también, pero para todo hay que prepararse. Con GOL he hecho una colaboración y voy a seguir yendo".

Su vida ahora

"Mi vida de ahora no me puedo quejar, tengo una vida muy ordenada. Me levanto a la misma hora que cuando iba a entrenar, incluso antes. Como incluso mejor. Soy deportista y sigo haciendo deportes todas las mañanas y me puedo permitir hacer un deporte que antes no podía como el pádel o montar en bicicleta. Lo que más enriquece es poder disfrutar de mi familia, de mis amigos y de mi día a día en Madrid, que llevaba seis años viviendo fuera de mi ciudad. Eso es lo que más ganas tenía".

Etapa en el Madrid

"Cuando gané las ligas con el Madrid fueron momentos espectaculares, con el autobús descapotable con la afición. Sobre todo la primera, que el Madrid llevaba muchos años sin ganar y encima de la manera que se ganó, empatados con el Barça a puntos. Me quedo con pasos previos. Cuando di el paso del Madrid C al Castilla. En cuestión de cuatro meses de poder estar fuera de la cantera debuté con el primer equipo y me hicieron ficha. Esa es una anécdota que siempre cuento porque fue muy divertida".

Redes sociales

"Soy influencer sin redes sociales, me las quité hace dos años. No las utilizo, no me aportan nada. Hace poco me hice Twitter para seguir las noticias, lo que me interesa. No aportan nada a mi vida. Creo que es una herramienta muy útil, pero que no se saben utilizar bien. No es que fuese muy activo, no soy como Piqué por decirte un ejemplo, intentaba acercarme al aficionado a nuestra vida personal. Ha llegado un punto en lo que todo se juzga y es fácil para la crítica. Sientes que el aficionado va a perder la cercanía que quieres darle. Tampoco me apetece a veces ver la vida de los demás, si quiero llamar a un amigo lo llamo y lo pregunto".

El ser famoso

"Todos los días hay gente en la puerta de casa. Te siguen a donde vayas y luego el contenido lo generan bajo su interés. El problema de esto es que uno no sabe hasta que punto es la privacidad importante para uno mismo. Cuando quieres estar tranquilo tienes tu momento en el que puedes hacer cualquier cosa y nadie te dice nada. Yo es complicado que tenga privacidad en mi vida. Todo tiene un precio, todo se vende, no hay unas normas establecidas y eso hay que saber aceptarlo. Es la sociedad que hemos creado y tenemos que tener el peaje algunos personajes. Soy muy feliz, no cambiaría nada. Estoy en la mejor etapa de mi vida, estoy muy feliz. He vivido muchos malos momentos, sobre todo relacionados con el fútbol, que me han hecho evolucionar y formarme como persona".