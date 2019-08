Lleva tres semanas sin salir a rueda de prensa Víctor Sánchez del Amo. Quizá ya no lo haga hasta el día previo al viaje del equipo rumbo a Santander, con el arranque de la competición. No habla el técnico blanquiazul pero sí lo hacen los entrenadores de otros equipos de la categoría, con cierta influencia en la actualidad malaguista.

Pepe Mel, míster de Las Palmas, trató un tema delicado que afecta al Málaga, el Salario Liga. El madrileño acostumbra a ser franco ante los micrófonos y no se calló ante la tesitura de su equipo, que aún no puede inscribir a jugadores, bloqueado por LaLiga hasta que regule sus números, al igual que el club blanquiazul.

"Hay jugadores que no están inscritos, que no tienen ficha. Tengo que esperar a ver con quién puedo contar o con quién no. ¿Fichaje de Viera? Si no hemos inscrito a Drolé, imagínense cómo vamos a inscribir a Viera, ni a Lionel Messi si viniera. Vamos a solucionar nuestros problemas y luego hablemos de los fichajes", expresaba Mel, que enfatizaba: "Tenemos gente aquí que no podemos inscribir por lo tanto... No estoy molesto, es que no dependen de mí, me preocupa cero Jonathan Viera porque tengo otras cosas en las que pensar, porque viene el partido de Huesca y quiero saber los jugadores con los que cuento. En una semana empieza la liga, no hay otro remedio que saber con cuántos contamos. A día de hoy tenemos 17 fichas inscritas y no podemos competir así".

Por otro lado, Iván Ania, técnico del Racing de Santander, primer rival del Málaga esta temporada en LaLiga SmartBank. El ovetense, de 41 años, repasó la situación de su equipo tras el último test de pretemporada ante el Logroñés de Segunda B, ante el que cayeron por la mínima (1-0).

"Hay mucho que mejorar y muchos jugadores nuevos. La pretemporada es para coger ritmo, ensayar cosas y lo importante viene el sábado contra el Málaga", analizaba el racinguista, "contento" con los suyos: "Hemos competido muy bien contra equipos de Primera y eso es una buena referencia. Somos competitivos y sólidos. Carecemos un poco de profundidad y eso lo vamos a mejorar".