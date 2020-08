Hoy acababa el plazo que otorgó la jueza de Instrucción número 14 de Málaga para que los Al-Thani designase los bienes que debían cubrir y asegurar las responsabilidades de la causa que la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) interpuso ante el jeque y sus hijos por su irregularidad en la gestión del Málaga CF. Francisco Valverde, abogado de la APA, desarrollaba este mediodía en Cope Málaga los últimos movimientos en torno al caso.

"Con el escrito que presentaron el otro día sobre el ofrecimiento de la finca urbana de Catar y el aval de la Junta creo que no van a presentar nada más. Ya será la señoría la que tenga que decidir en ese sentido", manifestaba el abogado, que no duda en que la jueza "lo va a tumbar" ya que considera que "era insuficiente y no eran garantías fiables. Para nada. Una cosa es un aval que se supone que está dentro de un contencioso todavía... y luego lo otro es una finca que está en un país extranjero con el que no consta convenio bilateral para estas acciones. Aquí tienes que o poner dinero o dar bienes que estén aquí en España".

Valverde daba algo de luz al número de las acciones que la jueza embargaría a los Al-Thani si todo sigue por este cauce: "La equivalencia es difícil de sacar, todos los bienes tienen que ser peritados y valorados en su justa medida. En principio lo que se suele hacer es ir al registro mercantil y lo que aparezca a nombre de la persona en cuestión queda embargado. Absolutamente todo. No hay ninguna valoración media a priori. Si por ejemplo usted tiene 800.000 acciones de una entidad, pues esas 800.000 acciones quedan embargadas. El juzgado debe embargar lo que aparezca a nombre de los querellados, de todos ellos". También se embargarían vehículos de alta gama a nombre de los Al-Thani.

Con lo que sí alberga dudas el abogado es con el tratamiento que se le da al embargo: "Una cosa es que se considere preventivo, a efectos del registro mercantil no se puede disponer de esas acciones. Y otra cosa es luego lo efectivo, si saldrá a subasta o no. Eso ya será cosa de su señoría. Yo me inclino más por un embargo preventivo. No cabe duda que si no puede disponer de sus acciones, aunque se mantengan sus derechos sobre la titularidad, cualquier tipo de gestión va a estar mediatizada".

Las acciones de BlueBay

Con respecto a la parte accionarial que estaría a nombre de BlueBay, Valverde se mostraba cauteloso. "Hasta que no vea la firmeza de la sentencia de la Audiencia Provincial, que insisto que está tardando demasiado... Hasta que no veamos esa resolución no te podría decidir. Si se confirma lo lógico desde un punto de vista jurídico, por lo que conozco, lo más probable es que se ratifique la sentencia del Juzgado número 12", expresaba al respecto el abogada de la APA, dando validez a ese importante pellizco de las acciones que pasaría a ser del conglomerado hotelero.

Para el abogado, esto está afectando al club porque no se sabe "a quién pertenece el club". "Todavía no sabemos perfectamente dentro de lo que se está cociendo. Es decir, hasta que no se determine el tema de las acciones de BlueBay con el jeque, estarán todos pendientes del pronunciamiento de la Audiencia. Todo eso es inherente a todo lo que está ocurriendo, al tema deportivo de la planificación de la plantilla...", desarrollaba el representante de la APA.