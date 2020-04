Juanpi Añor estaba volviendo a ser importante en un Málaga al alza cuando se produjo el parón de las competiciones. Ahora, como casi todo el mundo, está pasando en su domicilio el confinamiento por el coronavirus COVID-19. Desde su atalaya reflexiona sobre la situación a nivel futbolística, el (su) futuro blanquiazul, la situación en su Venezuela natal, la preparación y el ocio en casa...

"Espero cumplirlo. Ese es mi deseo, vamos a ver cómo termina la Liga y a ver qué pasa para ver qué se hace con mi situación contractual aquí", dijo Juanpi en los micrófonos de SER Málaga. Comprende que su sueldo está por encima de las posibilidades del Málaga: "Sí, soy el primer consciente de la situación. Vamos a esperar a que acabe la Liga y seguramente tendré conversaciones con el club para ver dónde podemos llegar”.

Asegura el venezolano que está dispuesto a una rebaja sustancial de su sueldo: "No tendría ningún problema. Obviamente, hay que ver cómo pasa todo, cómo termina la Liga, qué es lo que ofrecen ellos, no solamente a nivel económico sino también a nivel deportivo, qué van a planificar para la temporada que viene… Son muchas cosas que no me planteo ahora mismo, no es el momento. Pero lo dije antes, a principios de temporada también. No tenía ningún problema en renovar, en hacer una bajada de sueldo por el beneficio del club. Siempre he estado por la labor. De momento no se han puesto en contacto conmigo”.

Juanpi también da su opinión acerca de este parón y la incierta posible vuelta a la competición: "Creo que se retomará, pero hay que tener paciencia y no podemos anticiparnos sobre cuándo podremos volver a entrenar y a competir. Volveremos cuando digan los expertos. Soy partidario de volver. Hay que volver pero con ciertas medidas. Los que se encargan de ello tendrán que resolverlo de una manera justa para todo. ¿Jugar a puerta cerrada?: “No me gustaría, pero lo veo muy lógico. Lo más sensato es que se terminen las ligas a puerta cerrada. Hay que esperar, ver cuánto tiempo vamos a estar así y cuáles van a ser las soluciones de la Liga y de los clubes”.

Le sentó bien el cambio de entrenador al Málaga en general y al vinotinto en particular. "Podemos decir que sí. Al principio de temporada también hablaba de que me había beneficiado la presencia del cuerpo técnico anterior (el de Víctor Sánchez del Amo), aunque es verdad que lo fui perdiendo. Ahora es verdad que la llegada de Pellicer me devolvió esa confianza, esa continuidad y esos minutos que al final necesita un jugador para agarrar confianza y poder recuperar el nivel que uno tiene”.

No se oculta y cuenta a qué se deben sus altibajos en las últimas temporadas: "Muchos de los problemas que he tenido están en la cabeza. En los tiempos malos, cuando no estaba acostumbrado a pasar por esos momentos, pues me afectaron. Trabajé en eso y digamos que ahora soy un poco más pasivo conmigo mismo. No soy tan crítico como antes. Estuve mucho tiempo y sigo trabajando con un coaching deportivo, el de la selección de Venezuela. Su ayuda me hizo darme cuenta de muchísimas cosas y me ayudó a superar los momentos malos. Si no doy mi nivel, soy consciente de que los ojos y los focos van a ir sobre mí. Está clarísimo. Y la afición se ha manifestado de la manera que cree correcta. Antes me lo tomaba de una manera y ahora me lo tomo de otra”.

El club ha sufrido una metamorfosis grande en los últimos tiempos y Juanpi lo analiza: "Las últimas noticias que se dieron en el club justo antes del parón fueron muy positivas. La llegada de Pellicer nos dio al vestuario esa tranquilidad de no pensar en otras cosas que no fuese el fútbol. Antes había reuniones y charlas en exceso, algo que no era lo más correcto y que a nosotros no nos correspondía. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada con lo que estaba pasando con el club. Y con Pellicer se dio esa tranquilidad, también gracias a la administración judicial. Ahora estamos empezando a ver algo distinto y positivo para nosotros los jugadores y para todos los aficionados del Málaga. Espero lo mejor para el club, para la gente y para nosotros. Esté quien esté, que haga lo mejor posible en beneficio del club, de los jugadores y de la gente”.

Entrenamientos y vida en casa

“El club nos da cierta libertad para hacer otro tipo de ejercicios y que no se nos haga muy pesada la rutina diaria”, cuenta de los entrenamientos, que ya han entrado en una nueva fase. Pero también hay tiempo para el ocio, más que nunca: "Me estoy terminando ahora un libro de Marcelo Bielsa, Las locuras de Bielsa, y justo ahora me mandaron otro libro de él. Trato de leer cosas que me motiven y este tipo de libros es una de ellas. Es un libro muy divertido y tiene cosas de las que puedes aprender”.

“Intento no estar muy metido en el televisor, porque eso te consume mucho y te aburre. Suelo ver un poco de todo, también series”, sostiene un Juanpi que cuenta cómo está la situación en Venezuela: "Están bien, encerrados también. Y lo importante es que sigan así. A menudo estoy en contacto telefónico con ellos. La situación del país no ha mejorado nada. Hay cosas que sabe todo el mundo, pero hay esperanza que todo pueda cambiar y veremos si más pronto que tarde vemos cambios positivos en Venezuela, que hacen falta”.