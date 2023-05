David Larrubia se despide con honores de Mérida antes de volver al Málaga

Se acabó la liga regular en la Primera RFEF y con ella la temporada de la AD Mérida, donde ha estado cedido esta campaña el canterano blanquiazul David Larrubia, quien regresará a la entidad de Martiricos para conocer si Pellicer cuenta con él o debe volver a salir. Sin embargo, todo apunta a que el joven mediocentro ofensivo de 21 años será uno de los pesos pesados para el nuevo proyecto del Málaga de cara a Primera RFEF. Precisamente, una categoría donde ha estado curtiéndose el ex internacional español sub 18.

Larrubia salió del Atlético Malagueño en busca de minutos y ha dejado una gran imagen en la retina de todos los aficionados romanos, es más, en el último encuentro en casa todo el estadio Romano le ovacionó. Dejándole claro que ha sido uno de los responsables de haber conseguido que la AD Mérida haya quedado octava, quedándose a cinco puntos del Celta B, quien cerraba los play off de promoción a Segunda División. Si nada cambia, este año volverá a visitar el estadio Romano con la elástica blanquiazul.

El canterano blanquiazul ha disputado 36 encuentros en esta estancia, consiguiendo cuatro dianas y una asistencia. Además, vio dos amarillas y fue expulsado una vez con una doble amonestación. El dorsal 8 del Mérida ha sido titular en 30 encuentros, mientras que en los seis restantes saltó desde el banquillo. Sólo fue desconvocado en la primera jornada y nunca se quedó sin disputar ni un minuto. En total jugó 2.493 minutos, un 73% de los minutos totales. A continuación, se muestra de forma íntegra la carta de despedida del jugador malagueño:

"Hola familia Romana, es hora de una despedida. Daros las gracias a todos por el apoyo y cariño que me habéis dado tanto a mí como a mi familia durante toda la temporada, me habéis hecho sentir muy querido en esta ciudad. Dar las gracias al club y a todo el cuerpo técnico por la oportunidad y obviamente a mis compañeros y amigos que desde que llegué supe que este vestuario era único y conseguiríamos el objetivo que nos marcáramos. Por mi parte, he dejado todo lo que tenía cada vez que me ponía esta camiserta, saliéndome mejor o peor las cosas pero siempre comprometido con este equipo y esta afición que hay detrás, que sin duda es el verdadero motor de este club. Espero haber dejado un bonito recuerdo tanto dentro como fuera del campo. Para terminar quiero volver a daros las gracias de corazón a todos y cada uno de los componentes de este barco que ha navegado esta temporada. Siempre seré un Romano más y os seguiré esté donde esté. Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Y recordar, ¡UN ROMANO NUNCA SE RINDE!".