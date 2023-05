Mano dura de Kike Pérez: "Lo del sábado fue intolerable"

Kike Pérez pasó este lunes 29 de mayo por los micrófonos de SportDirect Radio para analizar en el programa de Frecuencia Malaguista los actos vandálicos que se vivieron el sábado tras el partido ante el Ibiza por parte de una representación de la afición del Málaga que desencadenó en cargas policiales. El director general del club de Martiricos dio la cara y se mostro bastante dolido y cabizbajo tras unos hechos que le sorprendieron: "Las cosas pasaron como pasaron, en la vida no se puede echar marcha atrás. Yo viví lo que viví, cada uno lo vivió de una manera. Yo tenía una cena personal y no pude ir, trabajo 14 o 15 horas al día. La gente dirá que es lo normal, perfecto, efectivamente, para eso me pagan, pero no poder salir del estadio en el 2023 a una cena personal, que haya unos disturbios de ese tipo, es injustificable por los jugadores, la directiva o lo que me digas. La violencia tanto verbal como física no se puede normalizar nunca, estoy profundamente dolido, triste y ojalá hubiera sido un mal sueño".

Eso sí, se mostró muy sincero y pidió tiempo y calma para los recién llegados: "Entiendo que la gente quiere hechos, pero para que haya hechos a la gente se le debe dejar trabajar". Aunque no se esconde y comprende que exista un malestar por parte de la afición: "El equipo ha estado 41 de 42 semanas en descenso, pero nadie se levanta por la mañana diciendo voy a fastidiar al Málaga. Nadie, no es un trabajador, ni un jugador o un directivo, ni el cuerpo técnico dice me voy a levantar hoy y mañana a ver si lo hago el mal al Málaga que tiene este año 120 años de historia, que pasen esa fecha tan señalada así".

Sin embargo, no entiende que se deba llegar a este punto, por lo que fue bastante duro con este episodio: "Los que dirigimos un club de fútbol tenemos esa responsabilidad. Creo que lo que pasó el sábado fue muy fuerte, sobre todo en mi opinión, es algo que estamos obligados por responsabilidad, como principio de todo. Estamos en un momento donde todo se pone en duda, si se hace porque se hace, sino se hace porque parece que estamos a favor y si hacemos una rueda de prensa sobre eso porque le damos más importancia de la que merece. Me estoy empezando a dar cuenta de que, pase lo que pase, si lo haces porque no haces o sino lo haces porque no lo haces. Vine hace tres meses y medio aquí y lo que viví el sábado pasado no lo he vivido en 23 años que llevo trabajando en el fútbol y nadie me ha regalado nada. Soy un chico de Vitoria que vino aquí del Cádiz CF de Primera División con la mayor ilusión del mundo, que la tengo intacta, y lo que no voy a tolerar son actos como los del pasado sábado. Si a la gente le parece normal o cree que el Málaga no debe condenar lo que pasó... pues cada uno es libre de opinar lo que quiera. Estoy en mi obligación de hacerlo como director general de una institución como el Málaga CF".

Además, añadió: "A mi me sorprenden tantas cosas aquí en tres meses y medio, que cada uno lo normalizará o pensará que es normal, pero para Kike Pérez, una persona de Vitoria que he venido aquí del Cádiz hace tres meses y medio sin conocer a nadie, lo que vi el otro día es intolerable". Es más, se mostró frustrado por no poder hacer nada al respecto y aclaró que no depende del club tomar medidas disciplinarias: "Nosotros abrimos La Rosaleda y tenemos aquí un coordinador de la Policía Nacional y un director de la Liga de Fútbol Profesional, cuando pasan en el recinto o fuera de este actos como los del otro día, el Málaga hace lo que le digan las autoridades que hay por encima. No tenemos la potestad sancionadora, haremos lo que nos digan".

En todo momento, recriminó el uso de la violencia y afirmó que espera que no se convierta una práctica habitual: "El fútbol sigue como la vida sigue, hoy ha salido el sol y es otro día maravilloso que tenemos por delante. Efectivamente, el fútbol sigue y el fútbol sin afición no es nada. Lo que no cabe dentro del fútbol, ni de nada en la vida, es la violencia. Esta no cabe en la vida, cuando pasan cosas graves hay que echar un alto, porque si no las cosas se pueden convertir en un hábito, que si el Málaga no saca los tres puntos se pueda convertir en un hábito. La afición del Málaga es ejemplar y eso no cabe duda a nadie. Yo realmente lo he podido vivir, tanto aquí como en los partidos de fuera de casa. En ningún momento quiero que se vea empañada esa imagen de gente entregada a este sentimiento por actos violentos".

Por último, recordó que está disponible para dialogar de forma pacífica con quien lo necesite y recalcó que se reunirá con todos los grupos que forman la afición blanquiazul: "Cuando el otro día comenté lo de la campaña de abonados con la Federación de Peñas era una forma de decir que quizás yo he venido aquí para hacer un poco de pegamento, dentro de como está la situación, entre todos los agentes que rodean al Málaga, porque veo que la situación es complicada con todos. Dije lo de las peñas en ese momento, pero tampoco tengo una fecha prevista, cuando dije con todos será con todos. Es como decimos en nuestro comunicada, el Málaga somos todos" .