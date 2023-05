"El Málaga, un escaparate inigualable para las jóvenes promesas"

El Málaga ya está trabajando en la campaña 2023/24, donde la entidad de Martiricos se estrenará en Primera RFEF, regresando 25 años después al fútbol no profesional. Sin duda, será una dura temporada para un conjunto histórico como el blanquiazul, el cual deberá resurgir apoyándose en su cantera. Se esperan grandes cosas de esta, pero el director general Kike Pérez avisó la semana pasada que tampoco se les debe subir la euforia a los jóvenes ni a sus entornos: "Algunos quieren sacarle los ojos al Málaga. Hay un caso concreto de uno que ha jugado un rato y termina contrato y nos pide 200.000 euros y billetes de avión. No es el chico, es el sistema el que está mal. El que no quiera estar, ahí está la puerta. No tengo ningún miedo en eso, se ha estado 120 años sin equis y se podrá estar otros 120. Quien salga por la puerta no quiero que vuelva al club".

Unas duras declaraciones que parecían ir enfocadas hacia el jugador del Atlético Malagueño Issa Fomba y que su propia agencia de representación lo confirmó dándose por aludidos a través de un comunicado: "World Football Consulting desmiente las palabras recientes del director general de Málaga CF sobre Issa Fomba. En ningún caso hemos exigido un salario de 200 000€ anuales y esas cifras coinciden con la oferta de los países del Golfo que Issa ha rechazado esta semana, para seguir en proyectos deportivos que correspondan con sus objetivos. Tampoco hemos impedido a Issa de renovar con el Málaga CF". Esta es una parte de ese extenso comunicado que se hizo público.

Sin embargo, el propio Kike Pérez reconoció en su entrevista en el programa Frecuencia Malaguista de SportDirect Radio que el tema está zanjado: "Se debieron dar por aludidos, cuando hay más casos de renovaciones abiertos. Los demás no han llamado ni hecho ningún escrito. Me pareció curioso que se dieran por aludidos. Entre todos debemos cuidar ese paso de los jóvenes jugadores que juegan, debutan o entrenan con el primer equipo, tenemos esa responsabilidad de decirles bien que todavía no han hecho nada para ser futbolista profesional. Lo que les comento a los chicos es que un chico joven no puede estar en mejor club que el Málaga y lo digo de corazón, unos me creerán y otros no, pero dentro de unos años nos veremos por los campos y me dirán que tengo razón. El Málaga es un club de cantera, el Málaga es su casa, el Málaga ha mirado siempre a su cantera. En seis años han debutado 36 canteranos, por lo que está en sus manos o su cuerpo".

Mientras añadía que este asunto ha sido derivado ya a Loren Juarros, el nuevo director deportivo de Martiricos: "El caso Issa Fomba está derribado a Loren y está cerrado. Son cosas que extrañan, hay otras cosas que se podrían decir, pero el Málaga está por encima de todos, cualquier jugador o de nosotros, para decir interioridades. En la vida nos quedamos solo con el titular, pero lo que venía a decir es que gente que juega unos ratos o entrena ya se cree un jugador de experiencia contrastada".

Eso sí, el director general de Martiricos no dejó escapar la oportunidad de lanzar un claro mensaje a los que quieran subirse al barco: "Nuestra baza actual es que te ha llamado el Málaga. Por eso, lo que tenemos que hacer todos desde ya es ponernos a proyectar el optimismo y dentro de la situación que tenemos, que es la que es, tampoco se debe repetir hasta la saciedad, proyectar lo que es. Es un grandísimo club, histórico y un escenario imponente, una ciudad y provincia impresionante en auge. Mejor sitio y más focos que van a tener aquí los futbolistas para desarrollarse profesionalmente, pocos sitos habrá".

El mismo Pellicer también se mojó sobre este asunto en la previa ante el Ibiza, cuando se puso como ejemplo: "Son gente muy joven. Álex Calvo tiene un año más que mi hija y está ahí. Hay que ayudarles, hay que ayudarles. Muchas veces es culpa de los entornos. Hablan de lo guapo que es y se lo creen demasiado... Para eso está la gente, ponemos las bases. Parece que somos los malos de la película los que decimos las verdades. Esto es lo que hay que hacer. Y hay que trabajar la mente, los estudios... Yo me lesioné tres veces de cruzado, no tuve esos hábitos, no hacía el trabajo que se hace hora. Puedo hablar con experiencia".

Por eso, el técnico blanquiazul quiso lanza un capote e hizo hincapié en que se les debe aconsejar bien para que puedan llegar lo más lejos posible: "El perfil de jugadores no tiene nada que ver en Valencia, en Málaga... Aquí hay mucho talento, pero son jugadores de un perfil diferente en cuestión de hábitos. Hay que invertir en la mente y el cuerpo. Se debe ser profesional las 24 horas. No es cuestión de un jugador en concreto, es que la forma en que uno llega va a marcar el fondo. Que cuando entre por La Rosaleda sepa lo que hay que hacer: preventivo, nutrición, entrenamiento, el trabajo invisible también... Hay que enseñarles. No es que no quieran, es que hay que enseñarles",