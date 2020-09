El Málaga mejora su propuesta con el ERE

Nueva reunión este lunes por la resolución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en La Rosaleda. El Málaga, el comité de empresa y la AFE volvieron a sentarse en las oficinas del estadio blanquiazul para intentar desbloquear la situación que afecta aún a buena parte de la plantilla del pasado curso.

La reunión se resolvió de nuevo sin acuerdo entre las partes pero en este ocasión con una propuesta por parte del club de la mano de su administrador judicial José María Muñoz. El pasado viernes fue el comité y la AFE la que plantearon una solución que la entidad rechazó, ofreciendo una contrapropuesta que en esta ocasión han mejorado. El administrador planteó un posible escenario de solución, mejorando lo ofrecido hace unos días en términos económicos.

Sin acuerdo entre las partes y con la propuesta del Málaga encima de la mesa, es el turno del comité de empresa y de la AFE, en calidad de asesor, de tomar una decisión al respecto tras comunicarla a los jugadores a lo largo de este martes. Serán estos los que tengan la última palabra antes de que Muñoz tome la decisión de abordar el ERE definitivamente a menos de una semana del cierre del mercado, el próximo lunes a las 23:59 horas.

En los planes de la entidad se mantiene la idea de ejecutar el ERE a algunos de los jugadores incluidos en el mismo de no llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. De hecho, los fichajes de Pablo Chavarría y Juan Soriano, sumados a los que están acordados y pendientes de oficializar, no serían posibles si no sigue adelante la vía del ERE, último reducto para liberar fichas que garanticen la inscripción de las últimas incorporaciones. El tiempo se agota.