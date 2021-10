El Málaga no estuvo solo en el Tartiere

No estuvo solo el Málaga en el Carlos Tartiere, le acompañaron una veintena de aficionados malaguistas que intentaron apoyar al equipo en un encuentro complicado. Poco a poco se van recuperando los desplazamientos de aficionados en los partidos a domicilio, aunque no se llegue aún al nivel previo a la pandemia. El estadio oviedista no llegó al tercio de entrada tras llenarse hace poco ante el Sporting.